Speyer – Mitgliederversammlung mit Neuwahlen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Der SPD-Ortsverein Speyer-Süd wählte am 28.08.2024 turnusgemäß seine Führungsspitze neu.

Bei weitgehender Kontinuität ergaben sich personell auch deutliche Veränderungen durch neue

Mitglieder.

Neben dem wieder gewählten Vorsitzenden Udo Zapf fungieren als stellvertretende Vorsitzende

Simone Kerber-Wilke und Florian Hertle. Das Ergebnis in geheimer Wahl war in allen Fällen

einstimmig. Gleiches gilt für den in seinem Amt als Kassierer bestätigten Philipp Brandenburger

sowie den neuen Schriftführer Ulrich Bunjes. Petra Spoden, die dieses Amt über lange Jahre mit

viel Engagement bekleidete, war auf eigenen Wunsch nicht mehr angetreten.

Als Beisitzer/innen wurden gewählt: Brenda Bohne, Enzo Di Naro, Volkan Durgut, Claus Majolk,

Florian Ofer, Edith Schwab, Gabriele Tabor, Sven Verstappen, Friederike Walter, Heinz-Peter

Wierig (Auflistung in alphabetischer Reihenfolge). Ludwig Schultheis und Wolfgang Tönnesmann

fungieren weiterhin als Revisoren.

Der Ortsverein Speyer-Süd wird sich als einer von vier Ortsvereinen der SPD in Speyer auch

weiterhin aktiv und konstruktiv an der Speyrer Kommunalpolitik mit eindeutig sozial-ökologischer

Ausrichtung beteiligen. Schwerpunktmäßig gilt dies für Themen, die den Speyrer Süden tangieren,

u. a. die Erneuerung und Pflege von Melchior-Hess- und Feuerbach-Park, die Neunutzung und

entsprechende Restaurierung des Stiftungskrankenhauses und den Erhalt des Auwaldes.

Weitere stadtbezogene Themen sind eine für alle Beteiligten sinnvoll geregelte Verkehrswende im

Hinblick einer gerechteren Aufteilung des öffentlichen Raums, eine fortgesetzte Begrünung unserer

Stadt als Maßnahme gegen die Folgen des Klimawandels sowie die Vermeidung von Müll im

öffentlichen Bereich.

Wir sind bereit zur Zusammenarbeit mit allen demokratisch gesinnten Menschen und Gruppierun-

gen in Speyer. Dabei sind Grundgesetz und Menschenrechte nicht verhandelbare Grundlagen

unserer politischen Arbeit.

Quelle: Udo Zapf (OV Vorsitzender)