Speyer – Gefahrstoffeinsatz am Bahnhof – Michael Wagner (CDU) stellt Anfrage an die Landesregierung

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Gefahrstoffeinsatz der Feuerwehr am Speyerer Hauptbahnhof im Juni diesen Jahres hatte den Landtagsabgeordneten Michael Wagner (CDU) veranlasst, das Problem erneut mit einer Kleinen Anfrage zu thematisieren.

Bereits im August 2022 hatte sich der Abgeordnete der Angelegenheit angenommen und bei der Landesregierung nachgefragt (Drucksache 18/3814). denn schon damals hatte sich die Feuerwehr eine andere Regelung gewünscht und gehofft, dass Bahn und Dienstleister nach verträglicheren Lösungen suchen. Unabhängig von der potentiellen Gefahr, die von einem solchen Vorfall ausgeht, blieb die Stadt Speyer damals auf den Einsatzkosten von rund 2.800 € sitzen.

Aus der Antwort der Landesregierung vom 15.07.2024 auf Wagners Kleine Anfrage geht hervor, dass sich nichts geändert hat. Die Landesregierung verweist auf die Antwort meiner Anfrage vom 22.08.2022 (“Mangels Zuständigkeit sind der Landesregierung hierzu keine Aussagen möglich”).

“Die Stadtverwaltung Speyer hat mir inzwischen auf meine Nachfrage mitgeteilt, dass die Feuerwehr insgesamt sechs Mal ausrücken musste, woraus Einsatzkosten in Höhe von insgesamt 3.871,49 € entstanden sind. Es steht zu befürchten, dass die Stadt Speyer auch diesmal auf den Kosten sitzen bleibt. Mir will nicht in den Kopf, dass man in einem Land, in dem man alles reguliert, bei dem hier vorliegenden Gefahrenpotential keine Lösung finden kann,” so Wagner abschließend.

Kleine Anfrage des Abgeordneten Michael Wagner (CDU)

Vorfall (Gefahrstoffeinsatz) am Bahnhof in Speyer

Vor wenigen Tagen kam es erneut zu einem größeren Gefahrstoffeinsatz am Bahnhof in Speyer, der für Aufsehen und für einen Stopp im Bahnverkehr gesorgt hat. Anlass, so die RHEINPFALZ vom 22. Juni 2024, war eine Alarmierung wegen starken Gasgeruchs. Diese sei von in der Nähe der Bahngleise abgestellten Tankwaggons ausgegangen. Die Waggons waren lt. RHEINPFALZ mit einer brennbaren Flüssigkeit beladen, die durch die Sonneneinwirkung vermehrt Dämpfe gebildet habe. Dadurch sei der Druck in den Waggons angestiegen, der dann durch Sicherheitsventile entweichen konnte. Die mit 13 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen ausgerückte Wehr habe den Bahnverkehr auf drei Gleisen stoppen lassen müssen, um sicher die Schienen betreten zu können. Im halbstündigen Einsatz seien alle Waggons erkundet worden.

Es war nicht der erste Einsatz dieser Art für die Feuerwehr am Bahnhof. Im Juni 2022 hatte es wegen eines ähnlichen Problems einen Großeinsatz gegeben. (Drucksache 18/3814). Danach war gefordert worden, beladene Güterzüge nicht direkt am Bahnhof abzustellen, was aber zu keiner Änderung der Praxis bei der Bahn geführt hatte.

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:

1. Wie beurteilt die Landesregierung diese Vorfälle im Hinblick auf die Sicherheit der Bevölkerung und der Einsatzkräfte der Feuerwehr?

2. Wie hoch war der entsprechende Kostenfestsetzungsbescheid hinsichtlich des Feuerwehreinsatzes?

3. Wieso muss es immer wieder zu solchen Vorfällen kommen?

4. Welche Sanktionen können erwartet werden?

5. Wird die Landesregierung auf die Bahn einwirken, um weitere Vorfälle dieser Art zu verhindern?

6. Wie oft werden die Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz hinsichtlich etwaiger ordnungsgemäßer Stationierung von Wagons mit Problemstoffen kontrolliert?