Schifferstadt – Seniorenausflug zum Karlsruher Zoo

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 11. Oktober 2024, organisiert die Stadtverwaltung Schifferstadt einen Seniorenausflug zum Karlsruher Zoo. Nach einer gemeinsamen Anfahrt mit dem Bus (09:15 Uhr BHF Süd; 09:20 Uhr Konrad-Adenauer-Platz; 09:30 Uhr Rathaus), nimmt die Gruppe um 11 Uhr an einer Führung durch den Zoo teil. Optional kann im Anschluss ein gemeinsames Mittagsessen im Restaurant „Erste Fracht“ eingenommen werden (Kosten sind im Teilnehmerbetrag nicht enthalten). Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Die Rückkunft ist gegen 18 Uhr geplant.

Für diesen Ausflug wird eine Teilnehmergebühr in Höhe von 35 € erhoben. Darin enthalten sind die Busfahrt und der Eintritt inklusive Führung.

Bei diesem Ausflug werden weitere Strecken zu Fuß zurückgelegt, daher ist es erforderlich, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut zu Fuß sind und festes Schuhwerk tragen.

Verbindliche Anmeldungen und Bezahlungen sind vormittags bis 1. Oktober 2024 bei Frau Katina Sguinzo-Markgraf in Zimmer 5 im Rathaus möglich. Alternativ per E-Mail: senioren@schifferstadt.de oder telefonisch unter 06235 – 44318. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Quelle: Stadtverwaltung Schifferstadt