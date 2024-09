Mannheim – rnv präsentiert längste Meterspur-Straßenbahn der Welt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Große Vorfreude bei Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Am Donnerstag, 12. September 2024 stellt der größte Mobilitätsdienstleister in der Metropolregion Rhein-Neckar, der Presse die längste Meterspur-Straßenbahn der Welt vor. Wir von der MRN-News werden selbstverständlich vor Ort sein und unseren User, in Bild, Text und Film über die Vorstellung informieren.

Wie die RNV mitteilt, setzt die neue 60 Meter lange Bahn vom Typ Rhein-Neckar-Tram (RNT) des Herstellers Škoda in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe und wird voraussichtlich ab Ende des Jahres im Fahrgastbetrieb in der Region unterwegs sein.

Bei dem Termin werden Christian Specht, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim und rnv-Aufsichtsratsvorsitzender, Raoul Schmidt-Lamontain, Bürgermeister und Mobilitäts-Dezernent der Stadt Heidelberg, Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der rnv und Jan Christoph Harder, President Region West der Škoda Group, ebenfalls anwesend sein.

