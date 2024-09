Mannheim – Lyrik-Lesung für Kinder mit Lena Raubaum

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Wienerin Lena Raubaum schreibt Gereimtes und Ungereimtes für Große, Kleine und alle dazwischen.

Am Freitag, 13. September 2024 um 15:30 Uhr in der Stadtbibliothek Mannheim, Zweigstelle Neckarau, Heinrich-Heine-Str. 2, 68199 Mannheim

liest sie für Kinder ab 5 Jahren aus ihrem Band „Mit Worten will ich dich umarmen”. Lena Raubaum verfasst Bücher, formuliert Gedichte, denkt sich Songtexte aus und taucht immer wieder auch in Schreibwerkstätten mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in die Welt der Sprache und Sprachkraft ein.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter stadtbibliothek.neckarau@mannheim.de, unter 0621 293 183860 oder in der Buchhandlung Böttger, Sennteichplatz 2, 68199 Mannheim ist erwünscht.

Die Lesung findet in Kooperation mit der Buchhandlung Böttger und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung im Rahmen der Lyrikempfehlungen für Kinder statt.