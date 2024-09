Ludwigshafen – Schwimmkurse im Hallenbad Süd

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Bereich Sport und Ehrenamt der Stadt bietet von 23. September bis 4. Oktober 2024 im Hallenbad Süd einen Crash-Schwimmkurs für Kinder an. Die Reservierung der Kurskarten erfolgt per E-Mail. Kurstage sind in der ersten Woche von montags bis samstags und in der zweiten Woche von montags bis freitags, am Feiertag, Donnerstag, 3. Oktober, findet kein Kurs statt. Der Kurs findet für zwei Altersgruppen statt. Die Zeiten sind für Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren montags bis freitags von 14 bis 14.45 Uhr und samstags von 10 bis 10.45 Uhr. Das Kursangebot für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren findet montags bis freitags von 15 bis 15.45 Uhr und samstags von 11 bis 11.45 statt.

Wer sein Kind für einen Kurs anmelden möchte, schreibt ab Dienstag,10. September 2024, ab 17 Uhr, eine E-Mail an hallenbad.sued@ludwigshafen.de mit dem Wunschkurs, Geburtsdatum des Kindes und einer Telefonnummer, für eventuelle Rückfragen. Der Schwimmkurs kostet 45,80 Euro und umfasst zehn Unterrichtseinheiten. Kinder können begleitet werden, wenn sie beim Umziehen Hilfe benötigen, ansonsten sollte das Kind ohne Eltern klarkommen und sich verständigen können. Die Kursteilnehmer*innen sollten keine Angst vorm Wasser haben.

E-Mails, die früher eingehen als zum genannten Zeitpunkt oder die benötigten Informationen nicht beinhalten, werden nicht berücksichtigt. Für die Kurse zugelassen werden diejenigen, deren E-Mails als Erstes eingehen. Anmeldende erhalten zeitnah eine Rückmeldung, ob sie für eine Kurskarte berücksichtigt wurden oder nicht. Sie erfahren dann auch, wann sie die Kurskarten an der Kasse des Hallenbads Süd kaufen können. Erfolgt innerhalb der in der Antwortmail angegebenen Frist kein Kauf, wird der Platz anderweitig vergeben. Alle E-Mails werden nach dem Kurskartenverkauf gelöscht.

Der Bereich Sport und Ehrenamt bietet auch wieder einen Aqua-Jogging-Kurs an ab Donnerstag, 19. September 2024, 12 bis 12.45 Uhr. Die Anmeldung für den Aqua-Jogging-Kurs erfolgt direkt im Hallenbad Süd zu den üblichen Kassenzeiten. Der Aquajogging Kurs kostet 42,50 Euro für fünf Unterrichtseinheiten.

Quelle: Stadt Ludwigshafen/ Hallenbad Süd