Landau – Gute Laune, Geselligkeit und Südpfälzer Lebensfreude: 131. Landauer Herbstmarkt von 7. bis 16. September auf dem Alten Meßplatz

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Es geht wieder rund auf dem Alten Meßplatz: Denn von Samstag, 7. September, bis Montag, 16. September, findet dort der 131. Landauer Herbstmarkt statt. In diesem Zeitraum locken das traditionelle Weindorf, in dem die Stadtdörfer ihre Weine und Leckereien präsentieren, der Vergnügungspark mit Attraktionen, Fahrgeschäften und Losbuden, die „Fressgasse“ und der Krammarkt Groß und Klein auf das Festgelände.

„Im Jahr unseres 750. Stadtgeburtstags wird in Landau ganz besonders viel und ganz besonders oft gefeiert – und natürlich können und wollen wir gerade im Jubiläumsjahr nicht auf den traditionellen und beliebten Herbstmarkt verzichten“, erklärt Oberbürgermeister Dominik Geißler, der das Volksfest gemeinsam mit Weinprinzessin Jasmin II. und dem 1. Vorsitzenden des Schaustellerverbands Robert Stenglein eröffnen wird. „Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher, die zum Feiern und Spaßhaben auf den Alten Meßplatz kommen, und wünschen ihnen eine gute Zeit. Unser Büro für Tourismus um Leiterin Nina Ziegler und Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn und der Schaustellerverband Landau-Neustadt haben wieder ein abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt; vielen lieben Dank für die Planung und Organisation!“

Offiziell eröffnet wird der 131. Landauer Herbstmarkt am Samstag, 7. September, um 15 Uhr auf der Bühne im Weindorf. Außerdem auf dem Programm:

• Um den musikalischen Input an den Samstagabenden kümmern sich am Eröffnungstag „Plan b“ und am 14. September „Good Times“; Beginn ist jeweils um 19:30 Uhr.

• Frühschoppenkonzerte gibt es am Sonntag, 8. September, mit dem sinfonischen Blasorchester der Stadtkapelle Landau und am Sonntag, 15. September, mit der Big Band „Brass Connection“ jeweils von 11:30 bis 13:30 Uhr im Weindorf.

• Der traditionelle Familientag mit halben Fahr- und Eintrittspreisen an den Fahr- und Laufgeschäften, Sonderangeboten an den anderen Ständen sowie Kaspertheater-Vorstellungen im Weindorf jeweils um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr ist am Mittwoch, 11. September, geplant.

• Am Sonntag, 15. September, lädt die Tanzschule Wienholt ab 15 Uhr zum Kindertanz auf der Bühne im Weindorf ein.

• Den krönenden Abschluss des Fests bildet am Montag, 16. September, ab ca. 21 Uhr ein Musikfeuerwerk.

Weitere Informationen sind online unter www.landau-tourismus.de zu finden.

Bildunterschrift: Von 7. bis 16. September findet der Landauer Herbstmarkt auf dem Alten Meßplatz statt. (Quelle: pfalzvision / Alexander Martin)

QUelle:

Stadtverwaltung Landau in der Pfalz