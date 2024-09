Heidelberg – Unnötige Daten löschen und damit Klima und Umwelt unterstützen Heidelberg lädt Unternehmen zum Datenputz ein

Heidelberg / Metropolregion rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg lädt zum Datenputz: Von Montag, 16., bis Freitag, 27. September 2024, sind Heidelberger Unternehmen und Institutionen aufgerufen, nicht mehr benötigte Daten zu löschen und sich dabei mit den Auswirkungen der Datenspeicherung auf Mensch, Umwelt und Klima auseinanderzusetzen. Das Amt für Digitales und Informationsverarbeitung teilt Informationen und Anleitungen, mit denen einfach Ordnung am Arbeitsplatz geschaffen werden kann. Die Stadt zeichnet am Ende der Aktion die erfolgreichsten Unternehmen aus. Die Anmeldung ist online unter www.heidelberg.de/datenputz möglich.

Der Heidelberger Datenputz baut auf einer Aktion der Corporate Digital Responsibility Initiative auf. Die Aktion dient dazu, ein Bewusstsein für die vielseitigen Auswirkungen digitaler Arbeit zu schaffen. Bei der Speicherung von großen Datenmengen entstehen finanzielle Kosten. Die benötigte Energie und die verwendeten Ressourcen bei der Herstellung und dem Betrieb von Speichergeräten belasten Klima und Umwelt. Die Aktion der Corporate Digital Responsibility Initiative (kurz: CDR Initiative) setzt hier an. Beim Datenputz arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam daran, veraltete und überflüssige Daten zu löschen. Aufgeräumte E-Mail-Postfächer und Ablagen kommen wiederum den Mitarbeitenden und Unternehmen zugute. Ziel ist es, möglichst viele nicht mehr benötigte Dateien zu löschen und zu lernen, wie in Zukunft datensparsamer gearbeitet werden kann. Hierbei stehen einfache Tipps und Tricks im Vordergrund: Indem Dokumente zum Beispiel verlinkt statt einer E-Mail angehängt werden, lässt sich der Umwelt-Fußabdruck einer Nachricht drastisch senken.

Digitaler Aktionstag am 17. September

Bei einer Online-Veranstaltung mit Bürgermeisterin Martina Pfister am Dienstag, 17. September 2024, von 9.30 bis 11 Uhr werden umweltschädliche Effekte digitaler Arbeit diskutiert. Gleichzeitig erhalten Unternehmen wertvolle Tipps dazu, wie Auswirkungen auf Mensch und Umwelt minimiert werden können. Nach der Anmeldung zur Aktion erhalten die teilnehmenden Organisationen die Zugangsdaten per E-Mail.

Teilprojekt der Heidelberger „Intelligent Cities Challenge“

Die Idee für einen Heidelberger Datenputz entstand im Rahmen der Intelligent Cities Challenge. Im Herbst 2023 wurde Heidelberg zur Teilnahme an diesem Programm der Europäischen Kommission ausgewählt. In der aktuellen Auflage steht der Ausbau der Digitalisierung zum Erreichen von Klimazielen in europäischen Städten im Vordergrund. Die EU-Kommission nennt das „twin green and digital transition“ – also der zusammengedacht grüne und digitale Wandel.

Weitere Informationen online unter cdr-initiative.de und www.heidelberg.de/datenputz.