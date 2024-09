Heidelberg – Kleine Hilfen im Alltag für Ältere – Infoveranstaltungen zu „hilver“ für Menschen ab 75

Mainz / Linz / Gordon Schnieder/Dirk Herber: „Stehen an der Seite unserer Polizei” – „Staat muss konsequent handeln, um Bürger zu schützen” INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Der Angriff auf die Polizei in Linz ist niederträchtig und reiht sich leider, nach dem was wir derzeit wissen, in eine Reihe islamistisch motivierter Gewalttaten ein, die unsere Demokratie und unseren ... Mehr lesen »