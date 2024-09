Heidelberg – Enjoy Jazz und vieles mehr… Volles Programm im Oktober!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Sachen Programmdichte übertrifft der Karlstorbahnhof mit über 50 Veranstaltungen im kommenden Monat alle Erwartungen. Zehn Konzerte stehen allein im Rahmen des Enjoy Jazz Festivals auf dem Programm. Dazu präsentieren die Heidelberger Theatertage neue Inszenierungen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Und die Lücken füllt ein umfangreiches Programm aus Lesungen, Konzerten und mehr, das unter anderem die Band Rikas, die Hip Hop-Größen CunninLynguists, die Crash Test Dummies und den Autor und Journalisten Mohammed Amjahid nach Heidelberg bringt.

Unter dem Motto „Healing” findet ab dem 2. Oktober 2024 die 26. Ausgabe des Enjoy Jazz Festivals statt. Passend zum diesjährigen Motto starten die Flötistin und Nay-Spielerin Naïssam Jalal mit ihrem gefeierten Album „Healing Rituals” (3. Oktober) sowie ein

Auftritt des ausgebildeten Heilers und Pianisten Nduduzo Makhathini (6. Oktober) das Festivalprogramm im Karlstorbahnhof. Jazzpianist Vijay Iyer tritt mit seinem Trio am 7. Oktober auf. Mitte des Monats steht dann neben dem Grammy-nominierten Perkussionisten

Eli Keszler aus New York (13. Oktober) auch das mehrfach Grammy-ausgezeichnete Schlagzeug-Duo Robert „Sput” Searight und Nate Wert mit der Gruppe Ghost-Note (14. Oktober) auf der Bühne. Für die richtige Mischung aus jazzy und easy-going sorgt am 17. Oktober

Grime-Künstler Alfa Mist, gefolgt von zwei großen Stimmen der aktuellen Jazzszene: Arooj Aftab (21. Oktober) und Youn Sun Nah (23. Oktober). Am 28. Oktober beschließt das Nigun Quartet aus Tel Aviv das Festivalprogramm im Karlstorbahnhof. Für alle Veranstaltungen

wird ein frühzeitiger Kartenkauf empfohlen. Der Abend mit Helge Schneider am 13. Oktober ist schon jetzt restlos ausverkauft.

Im TiK – Theater im Karlstorbahnhof, startet am 17. Oktober die diesjährige Ausgabe der Heidelberger Theatertage. Elf verschiedene Produktionen stehen auf dem Programm, davon neun im Wettbewerb um den begehrten Heidelberger Theaterpreis. Von Salzburg bis Hamburg,

von Zürich bis Berlin reisen die teilnehmenden Ensembles an. Ergänzt wird das Programm durch ein abwechslungsreiches Vor- und Rahmenprogramm, unter anderem mit dem mixed-abled Tanzstück raincatchers am 13. Oktober und einer Kostümversteigerung am 26. Oktober.

Zusätzlich zu den beiden großen Festivals finden Künstler*innen unterschiedlichster Musikrichtungen ihren Weg in den Karlstorbahnhof. Von der Indie-Pop Band Rikas (6. Oktober) über das Hip Hop Südstaaten-Trio CunninLynguists (8. Oktober) bis hin zur weltbekannten

kanadischen Folk-Band Crash Test Dummies (22. Oktober). Mit deutschsprachigem Rap von Dominik Hartz (26. Oktober) und der sanften aber kraftvollen Sängerin Ayọ (30. Oktober) gibt es zudem einiges neu zu entdecken. Abseits von Musik können Comedy-Begeisterte

eine Wundertüte voll Humor vom Comedy-Kollektiv Luksan Wunder am 19. Oktober genießen.

Auch in Sachen Politik, Literatur und Gesellschaft gibt es im Oktober keine Verschnaufpause: Am 2. Oktober findet die Lange Nacht der Demokratie statt. Die Autor*innen Sasha Marianna Salzmann und Ofer Waldman sind am 11. Oktober zu Gast im Karlstorbahnhof und

am 16. Oktober liest Autor und Journalist Mohamed Amjahid aus seinem Buch „Alles nur Einzelfälle”.

Wie immer findet zudem eine Reihe kleinerer Veranstaltungen, Mitmach- und Kinderprogramm statt.

Das vollständige Programm des Karlstorbahnhofs und alle Informationen gibt es unter www.karlstorbahnhof.de

Programmübersicht Oktober 2024

Di 01.10.24 / 20:00 / Klub

FLINTA* Circle

Tanzen & Bewegung im Safer Space

Mi 02.10.24 / 18:00 / Saal

Lange Nacht der Demokratie

Empower Democracy!

Do 03.10.24 / 20:00 / Saal

Naïssam Jalal

Healing Rituals – Enjoy Jazz

Fr 04.10.24 / 17:00 / WOW Galerie

DEUTŞCH

Vernissage / Ausstellungseröffnung

Sa 05.10.24 / 12:00 / Zentrale

Nähmaschinen-Führerschein für Kinder

Fantasiewesen nähen – Altersempfehlung ab 8 Jahren

Sa 05.10.24 / 20:00 / TiK

Worte des Widerstands

Lesereihe und Musik

So 06.10.24 / 11:00 / Saal

Nduduzo Makhathini

Well-Being-Concert // Artist in Residence

So 06.10.24 / 11:00 / Klub

Bunte Brise

Lateinamerikanische Musik für Kids

So 06.10.24 / 12:00 / Zentrale

Nähmaschinen-Führerschein

Workshop für Erwachsene

So 06.10.24 / 17:00 / TiK

#niewiederleise und Queer Voices

Lesung, Gespräch und Live-Musik

So 06.10.24 / 20:00 / Saal

Rikas

Tour 2024 / Präsentiert vom Maifeld Derby und Delta Konzerte

Mo 07.10.24 / 20:00 / Saal

Vijay Iyer Trio

Enjoy Jazz Festival 2024

Di 08.10.24 / 19:00 / TiK

Über Grenzen

Schultheater-Special und Kunstprojekte

Di 08.10.24 / 20:00 / Klub

FLINTA* Circle

Tanzen & Bewegung im Safer Space

Di 08.10.24 / 20:00 / Saal

CunninLynguists

The Heartstring Theory Tour

Do 10.10.24 / 20:00 / TiK

UNESCO City of Literature – Abschied von Gestern

Das Tagelied und die Gegenwartslyrik

Do 10.10.24 / 20:00 / TiK

Iqhude – Wasser gehört allen

Ein Musical aus Südafrika

Fr 11.10.24 / 20:00 / Saal

Gleichzeit: Sasha Marianna Salzmann und Ofer Waldman

Briefe zwischen Israel und Europa

Sa 12.10.24 / 20:00 / Saal

Oktobernacht

Konzertabend mit yara, Tigermilch und Luke Noa

So 13.10.24 / 11:00 / Zentrale

Eli Keszler

Enjoy Jazz Festival / Matinee

So 13.10.24 / 17:00 / TiK

raincatchers

Zeitgenössischer mixed-abled Tanz

So 13.10.24 / 20:00 / Zentrale

AUSVERKAUFT: Music Was My First Love: Helge Schneider

Enjoy Jazz

Mo 14.10.24 / 20:00 / TiK

Contact-Jam

Freie Contact-Improvisation

Mo 14.10.24 / 20:00 / Saal

Ghost-Note

Enjoy Jazz 2024

Di 15.10.24 / 20:00 / Saal

Word Up! Poetry Slam Deluxe

Slam Poesie live

Di 15.10.24 / 20:00 / Klub

FLINTA* Circle

Tanzen & Bewegung im Safer Space

Mi 16.10.24 / 19:00 / Klub

Mind Music

Konzert und Gespräch

Mi 16.10.24 / 20:00 / Saal

Mohamed Amjahid

Lesung: Alles nur Einzelfälle?

Do 17.10.24 / 19:00 / Karlstorkino

Theatertage Eröffnungsempfang

Feierlicher Festivalauftakt

Do 17.10.24 / 20:00 / TiK

Ein ganz gewöhnlicher Jude

Monolog einer Abrechnung von Charles Lewinsky

Do 17.10.24 / 20:00 / Saal

Alfa Mist

„Variables“ – Enjoy Jazz

Fr 18.10.24 / 20:00 / TiK

Nothelfer in Not

Über die Grenzen von Hilfe

Sa 19.10.24 / 20:00 / Theater im Romanischen Keller

Arachne. Wahr sagen

von Janne Wagler

Sa 19.10.24 / 20:00 / Saal

Luksan Wunder

Die Live-Show 2024

So 20.10.24 / 16:00 / Klub

Choir Club

Pop-Klassiker zum Mitsingen mit Conor O’Brien

So 20.10.24 / 19:00 / TiK

Trauer ist das Ding mit Federn

von Max Porter

Mi 21.10.24 / 20:00 / Saal

Arooj Aftab

Enjoy Jazz 2024

Mo 21.10.24 / 18:30 / Klub

Shared Reading

Mit-Lesen-Teilen

Di 22.10.24 / 20:00 / Saal

Crash Test Dummies

30 Jahre „God Shuffles His Fee

Di 22.10.24 / 20:00 / Klub

FLINTA* Circle

Tanzen & Bewegung im Safer Space

Mi 23.10.24 / 20:00 / Saal

Youn Sun Nah

Enjoy Jazz

Mi 23.10.24 / 20:30 / TiK

Die Essenz

Interaktives Theater-Erlebnis für alle Sinne ab 16 Jahren

Do 24.10.24 / 20:00 / TiK

Amerika – Der Verschollene

nach Franz Kafka

Fr 25.10.24 / 20:00 / TiK

Mit der Zeit muss man gehen

Ein Stück mit Puppen und Menschen

Sa 26.10.24 / 12:00 / Zentrale

Nähmaschinen-Führerschein für Kinder

Fantasiewesen nähen Altersempfehlung ab 8 Jahren

Sa 26.10.24 / 20:00 / TiK

Theatertage Halbzeit-Gala

Bergfest mit Bühnenschau und Kostümversteigerung

Sa 26.10.24 / 20:00 / Saal

Dominik Hartz

geht auf Tour 2024

Sa 26.10.24 / 20:00 / Klub

Die Ü

Disko für alle über…

So 27.10.24 / 14:00 / Saal

Ping Pong Social Club

Tischtennis für alle

So 27.10.24 / 15:00 / Klub

Theater mit allen Sinnen

Workshop vom Raum der Künste für Kinder ab 12 Jahren

So 27.10.24 / 19:00 / TiK

Sophie Sophie Sophie!

Die Kunst in allen Dingen

Mo 28.10.24 / 20:00 / Saal

Nigun Quartet

Klassischer Jazz neu interpretiert

Mo 28.10.24 / 19:30 / TiK

Come Together

Interkultureller Theatertreff

Di 29.10.24 / 20:00 / Klub

FLINTA* Circle

Tanzen & Bewegung im Safer Space

Sa 30.10.24 / 20:00 / Saal

Ayọ

Ayọ on Tour

Mi 30.10.24 / 20:00 / TiK

Goldes Wert

von Konstanze Ullmer

Do 31.10.24 / 20:00 / Saal, Klub, Zentrale

Halloween Party

Schauriger Spaß im Süden