Germersheim – Informationen zum Thema Schuldnerberatung – Kostenfreie Veranstaltung der Betreuungsvereine und Betreuungsbehörde am 23. September

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Germersheim) -Die Betreuungsvereine (AWO Betreuungsverein, Betreuungsverein der Lebenshilfe und SKFM Germersheim) sowie die Betreuungsbehörde im Landkreis Germersheim laden am Montag, 23. September, von 19 bis ca. 20 Uhr zu einer kostenfreien Veranstaltung zum Thema Schuldnerberatung ein. Die kostenfreie Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten, ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer sowie Menschen in finanziellen Schwierigkeiten und findet im Schulungsraum der Bienwaldhalle, Schubertstraße 7, in 76870 Kandel statt. Ausreichend Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

Referent der Veranstaltung ist André Walz von der Schuldnerberatungsstelle der AWO in Landau. Er wird die Teilnehmenden über wichtige Aspekte der Schuldnerberatung informieren und auf folgende Themen eingehen:

Wann macht ein Widerspruch gegen einen Mahnbescheid Sinn?; Möglichkeiten zur Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand, insbesondere bei fehlerhaften Vollstreckungstiteln; Strategien im Umgang mit Gläubigern und die Gestaltung der Schuldenregulierung; Verhandlungen mit Gläubigern, um Vergleiche zu erzielen; effektive Kommunikation mit Gläubigern in Fällen von Zahlungsunfähigkeit; notwendige Unterlagen und Daten, die Gläubigern zur Verfügung gestellt werden müssen und wichtige Regeln und Hinweise zum P-Konto.

Ergänzende Fragen sind ausdrücklich erwünscht. Der Eintritt ist frei.