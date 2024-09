Germersheim – ERSTMELDUNG – Brand in Rohstoffhandel RKB – Rauchwolke weithin sichtbar

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar -Am Donnerstag (05.09.2024), gegen 17:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Weißdornhag / Raschigstraße zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 21-jähriger Autofahrer die Vorfahrt einer 59-jährigen Autofahrerin missachtete. Die 59-Jährige und ihre beiden Beifahrerinnen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in ... Mehr lesen »