Frankenthal – Bundesweiter Warntag am 12. September Bewusstsein schaffen für Notfallsituationen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, 12. September, findet der Bundesweite Warntag statt. Am gemeinsamen Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen und löst die Frankenthaler Feuerwehreinsatzzentrale um 11 Uhr die Sirenen im Stadtgebiet aus, um 11.45 Uhr erfolgt die Entwarnung. Außerdem löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine Warnung aus, die unter anderem über die WarnApps KATWARN und NINA verteilt wird.

„Ob Hochwasser, Großbrand oder sonstige Störfälle – Katastrophen treten in der Regel unerwartet ein. Umso wichtiger ist es, sich vorzubereiten. Nur so können wir im Ernstfall besonnen und umsichtig reagieren. Der Warntag ist eine gute Gelegenheit, sich dies bewusst zu machen und ich lade alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich mit dem Thema zu beschäftigen. In unserer Notfall- und Störfallbroschüre finden Sie alles, um sich optimal auf Krisensituationen vorzubereiten“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Das passiert am Warntag

Um 11 Uhr heulen die 20 Sirenen im Frankenthaler Stadtgebiet und den Vororten. Gewarnt wird mit einem auf- und abschwellenden Ton, entwarnt mit einem Dauerton. Beide Warntöne dauern jeweils eine Minute. Daneben informieren Stadt und Feuerwehr Frankenthal auf www.frankenthal.de und in den sozialen Medien.

Zentraler Alarm über KATWARN und NINA

Durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wird um 11 Uhr eine Warnung ausgelöst, die über das nationale Warnsystem (MoWaS) verteilt wird. An dieses System sind neben den WarnApps KATWARN und NINA auch Radiosender und Fernsehanstalten angebunden. Außerdem wird die Warnung erneut über Cell Broadcast verteilt. Dabei wird eine Warnmeldung in der höchsten Warnstufe an alle Mobilfunktelefone in Deutschland versandt. Cell Broadcast (CB) soll auch ohne Apps alle Mobiltelefone erreichen, die sich in den gefährdeten Bereichen befinden – Voraussetzungen: Das Telefon ist eingeschaltet, nicht im Flugmodus und das Betriebssystem ist aktuell. Bei einigen Geräten muss zudem manuell in den Einstellungen freigegeben werden, dass und welche CB-Warnungen empfangen werden sollen. Mehr zum Warntag unter www.bbk.bund.de.

Unter www.warntag-umfrage.de können Bürger am 12. September ab 11 Uhr beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ihre Rückmeldung zum diesjährigen Warntag abgeben.

Informationen online und in Broschüre

Unter www.frankenthal.de/notfall hat die Stadtverwaltung Frankenthal alle wichtigen Informationen rund um mögliche Notfallsituationen zusammengefasst. Diese Hilfe zur Selbsthilfe gliedert sich vor allem in die Rubrik „Vorbereiten für Notfallsituationen“ und „Verhalten in Notfallsituationen“. Aber auch die offiziellen Notfallmeldestellen sowie die Störfall- und Notfall-Broschüre sind dort veröffentlicht.

Quelle: Stadt Frankenthal