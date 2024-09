Billigheim-Ingenheim – Vom Purzelmarkt in Billigheim-Ingenheim mit dem Spätverkehr der Buslinien 540 und 541 nach Hause fahren

Hagenbach / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In den frühen Stunden des 06. September sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Volksbankfiliale in Hagenbach(südliche Pfalz). Derzeit dauert die polizeiliche Tatortarbeit noch an. Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen/Beobachtungen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote »