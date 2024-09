Billigheim-Ingenheim – Ingewahrsamnahme eines 35-Jährigen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Abend des 05.09.2024 wurde der Täter, der am 02.09.2024 gegen 18:00 Uhr ein Ehepaar am Heidelberger Neckarmünzplatz angegriffen und verletzt hatte, im Rahmen einer Personenkontrolle in Ludwigshafen festgenommen. Der 29-jährige Beschuldigte hatte sich nach der Veröffentlichung der bei der Tat angefertigten Lichtbilder am 04.09.2024 telefonisch bei der Polizei gemeldet ... Mehr lesen »