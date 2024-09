Bellheim – NACHTRAG – Obduktionsergebnis vom Leichenfund vor

Bellheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits bei MRN-News.de mehtfach berichtet, wird seit Samstag (17.08.2024) eine 84jährige Frau vermisst. Am Mittwoch (28.08.2024) gegen 14:00 Uhr, wurde eine leblose Frau in einem gewerblichen Anwesen in Bellheim aufgefunden.

Wie nun Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei mitteilen, liegt mittlerweile das vorläufige Obduktionsergebnis vor. Demnach haben sich keine Hinweise auf Gewalteinwirkung durch Dritte ergeben.

Die Untersuchungen zur zweifelsfreien Identifizierung dauern noch an.

Quelle: Staatsanwaltschaft Landau / Kriminalpolizei Landau (ots)