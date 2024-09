Bad Dürkheim – Zweite Sozialkonferenz der AWO Pfalz zum Thema Zeit für Familien am 14. September in Bad Dürkheim

NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE/BAD DÜRKHEIM/Metropolregion Rhein-Neckar – Die zweite Sozialkonferenz der AWO Pfalz findet am 14. September im Kurparkhotel Bad Dürkheim von 10 bis ca. 15 Uhr statt. Begrüßen wird die Gäste Thomas Hitschler, Bundestagsabgeordneter der Südpfalz. Dörte Schall, Ministerin für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz, schließt sich mit einem Grußwort an.

Familien befinden sich im Wandel: Die Großfamilie von früher gibt es nur noch selten. Familienmitglieder sehen sich oft seltener. Familie braucht Zeit für die gegenseitige Unterstützung und Fürsorge, Erziehung, Pflege und die damit verbundenen Aufgaben Ohne Zeit gibt es keine Familie.

Themen wie Überforderung, Isolation und Einsamkeit sind häufiger geworden. Dies wird in der Sozialkonferenz näher betrachtet. Zudem sollen in interessanten Vorträgen und Workshops Wege und Möglichkeiten aufgezeigt und erarbeitet werden, wie Angebote geschaffen werden können, die alle Generationen und Mitglieder einer Familie zusammenbringen und entlasten.

Prof. Dr. Norbert Schneider, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Demographie (DGD), startet mit einem Impulsvortrag zum Thema „Keine Zeit? Zum Wandel der Familie in Deutschland.“

Im Anschluss referiert Sophie Schwab, Geschäftsführerin Zukunftsforum Familie e.V. zum Thema „Familienzeit statt Familienfrust: Politische Ansätze – was plant(e) die Bundesregierung & welche Schritte müssen unternommen werden?“

Nach der Mittagspause gegen 12.45 Uhr geht es mit den Workshops weiter. Für zwei der drei Workshops konnten sich die Gäste entscheiden: „Mehr Familienzeit schaffen – Welche Angebote können ehrenamtlich gemacht werden?“, „Wünsche an die Politik – Was muss sich ändern, um Familien mehr gemeinsame Zeit zu ermöglichen?“ und „Alle erreichen – Wie gestalte ich Angebote, die von jedem genutzt werden können?“

Gegen 14.45 Uhr endet die Veranstaltung mit einem Fazit sowie einem Ausklang bei Kaffee und Kuchen.

Interessierte sind herzlich eingeladen an der Konferenz teilenehmen.

Unter www.awo-pfalz.de/sozialkonferenz finden Bürgerinnen und Bürger aktualisierte Infos sowie das finale Programm der Veranstaltung.

Eine Anmeldung ist noch möglich: Entweder direkt online oder unter 06321-3923-0 oder info@awo-pfalz.de.

Quelle: AWO Pfalz