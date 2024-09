Bad Dürkheim – Der Dürkheimer Wurstmarkt ist eröffnet

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Feierliche Eröffnung des Dürkheimer Wurstmarktes

2024

Am Freitag, dem 6. September 2024, wurde der 608. Dürkheimer Wurstmarkt mit einer beeindruckenden Eröffnungszeremonie eingeläutet. Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt begrüßte dabei den neuen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer, als Ehrengast. Neben erstklassigen

Dürkheimer Weinen und Sekten, Pfälzer Köstlichkeiten und aufregenden Fahrgeschäften erwarten die Besucherinnen und Besucher auch wieder zahlreiche Marktstände. Das Fest wird bis zum 16. September 2024 ausgelassen gefeiert.

Die Feierlichkeiten starteten vor der malerischen Kulisse der Kirche St. Ludwig am Ludwigsplatz mit einem Platzkonzert des Musikvereins Leistadt und der Stadtkapelle Bad Dürkheim. Im Anschluss setzte sich ein beeindruckender Umzug der Marktteilnehmenden zusammen mit den Winzerinnen und Winzern in Bewegung, der

vom Ludwigsplatz über den Schlossplatz und die Weinstraße Nord zum Dürkheimer Riesenfass und quer über den Festplatz zur Bühne am Nordende des Gradierbaus führte. Höhepunkte des Auftaktprogramms waren der traditionelle Fassanstich durch den Wurstmarktwinzermeister sowie das historische Schauspiel am Nordende des Gradierbaus, unterhalb der ehrwürdigen Michaeliskapelle, das in drei Akten die

Geschichte des Dürkheimer Wurstmarktes erzählt.

Neben zahlreichen amtierenden Weinhoheiten und Mandatsträgern auf Bundes- und Landesebene wurde besonders der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer als Ehrengast begrüßt. „Der Dürkheimer Wurstmarkt ist mit seiner über 600-jährigen Geschichte nicht nur ein Fest für die Stadt und die , sondern strahlt als größtes Weinfest der Welt sogar über unsere Landesgrenzen

hinaus. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Rheinland-Pfalz als gastfreundliches und weltoffenes Land zu präsentieren. Hier wird Tradition gelebt und zugleich geht der Wurstmarkt mit der Zeit und entwickelt sich weiter. Der Wurstmarkt ist auch ein Fest für alle Generationen“, so der Ministerpräsident.

Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt zeigte sich begeistert: „Es ist mir eine große Ehre, den Dürkheimer Wurstmarkt in diesem Jahr erstmals als Bürgermeisterin gemeinsam mit unserem Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer eröffnen zu dürfen. Dieses Fest ist tief in unseren Herzen verankert und von großer Bedeutung für unsere Stadt. Ich wünsche uns allen ein fröhliches und friedliches Fest mit vielen

guten Gesprächen, einer wunderbaren Stimmung und unvergesslichen Erlebnissen.

Lassen Sie uns den Wurstmarkt genießen und gemeinsam unsere Traditionen feiern.“

Auch in diesem Jahr werden wieder weit über 600.000 Besucher zum Dürkheimer Wurstmarkt erwartet. Alle Informationen rund um den Wurstmarkt finden sich unter

Stadt Frankenthal / Titelfoto Text

Weitere Impressionen vom Dürkheimer Wurstmarkt:













Fotos MRN-News

