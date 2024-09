Sinsheim – Hunderttausendste Besucherin der Saison empfangen

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, den 3. September konnte Oberbürgermeister Siesing die hunderttausendste Freibadbesucherin der Saison empfangen. Liliia Voos staunte nicht schlecht, als sie an der Kasse mit einem großen Blumenstrauß empfangen wurde. Sie kann sich außerdem über eine Dauerkarte für die kommende Saison freuen. „Meine Kinder wollten heute unbedingt nach Sinsheim. Wir sind erst das zweite Mal hier“, erzählte die junge Frau, die Bad Wimpfen lebt. In Zukunft wolle sie selbstverständlich öfter kommen.

Ausgenommen der Corona-Jahre besuchen im Schnitt jährlich 114.000 Menschen das Freibad Sinsheim. Die vergleichsweise kühlen und feuchten Wochen zu Beginn der Freibadsaison sorgten dieses Jahr dafür, dass die Marke von 100.000 Besuchern zwei Wochen später erreicht wurde als im Durchschnitt der Vorjahre. Der bisher betriebsamste Tag der diesjährigen Saison war Samstag, der 20. Juli.

Die Stadt zieht ein positives vorläufiges Fazit einer „schönen und harmonischen Freibadsaison 2024 mit einem ausgewogenem Gästemix aus Familien, Jugendgruppen, Schulen, Sport- und Gesundheitsschwimmern“. Insgesamt wurden in diesem Jahr 17 Schwimmkurse für Kinder unterschiedlichen Alters angeboten. Von Juni bis August gibt es zweimal pro Woche vormittags ein Wassergymnastikangebot ohne zusätzliche Kursgebühr, das Angebot ist im Eintrittspreis enthalten und wird sehr gerne angenommen. Daneben gab es erneut eine erfolgreiche Kooperation mit der Volkshochschule, welche Kurse im Freibad anbot.

Am 15. und 16. Juni fanden im Freibad Sinsheim die DLRG-Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen mit etwa 1.000 Teilnehmenden statt.

Neu in diesem Jahr ist die Vorlesestunde für Kinder zwischen drei und sechs Jahren, welche die Stadtbibliothek im Freibad anbietet. Gut bewährt hat sich bereits im Vorjahr das Büchertauschregal der Stadtbibliothek.

Das Freibadteam freut sich auf hoffentlich noch viele weitere sonnige und schöne Freibadtage bis zum Saisonende am 30. September.

QUelle Stadt SInsheim

