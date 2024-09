Mannheim – Schillerschule startet in den Ganztag

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Zum neuen Schuljahr 2024/25 startet mit der Schillerschule eine weitere Mannheimer Grundschule in den Ganztagsbetrieb. „Wir freuen uns sehr nun endlich loslegen zu können und unseren Schülerinnen und Schülern ein attraktives Angebot auch am Nachmittag machen zu können. Gemeinsam mit dem Betreuungspersonal und außerschulischen Fachkräften bietet unser Kollegium tägliche Lernzeiten an, in denen Unterrichtsinhalte weiter geübt und vertieft werden können. Hinzu kommen Wahlpflichtangebote, die inhaltlich über den Bildungsplan hinausgehen. Die Kinder sollen ihre Schule nicht nur als Lern- sondern vor allem als Lebensraum wahrnehmen“, ist Schulleiter Stefan Bolay vom Konzept der Ganztagsschule überzeugt.

Nachdem die Arbeiten am Schulgebäude nun abgeschlossen sind, können die Schüler*innen der Klassen 1 bis 4 im verbindlichen Ganztag unterrichtet werden. Von 7:50 Uhr bis 15:00 Uhr findet montags bis donnerstags der rhythmisierte Unterricht statt, freitags von 7:50 Uhr bis 12:10 Uhr. Eine Randzeitenbetreuung ab Unterrichtsschluss bis 17:00 Uhr wird zusätzlich angeboten.

Herzstück der Schule ist die neue Mensa, die auch durch Vereine außerhalb der Schule genutzt werden kann. Derzeit wird die Sporthalle saniert und im Anschluss sollen die Außenanlagen fertiggestellt werden. Um den klimatischen Veränderungen im Schulalltag zu begegnen, wird die Fassade des Turnhallengebäudes begrünt und eine innovative Technik für die Bewässerung der Bäume mittels Regenwasser auf dem Schulgelände eingebaut. Darüber hinaus soll am Beispiel der Schillerschule die Nachrüstung einer Spitzenlastkühlung über die Lüftung geprüft werden. Für den Zeitraum der Sanierung der Sporthalle wird die Halle des Volkshauses Neckarau genutzt. Die Maßnahmen sollen voraussichtlich 2026 vollständig abgeschlossen sein. Für das gesamte Projekt wurde ein Kostenrahmen von knapp 31 Mio € eingeplant.

„Mit der Fertigstellung des Schulhauses wurde ein weiterer Meilenstein im Ganztagsausbau erreicht“, erklärt Bildungsbürgermeister Dirk Grunert auch im Hinblick auf die Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich. Bereits ab dem Schuljahr 2026/27 wird er jährlich stufenweise, beginnend mit der Klassenstufe 1, umgesetzt. „Der Rechtsanspruch ist sowohl baulich als auch organisatorisch eine große Herausforderung, der wir uns in Mannheim stellen. Die Ganztagsschule ist dabei das qualitativ hochwertigste und verlässlichste Angebot. Die Ganztagesgrundschule ist unser bestes Instrument, auch jenen Kindern eine Chance für einen gelungenen Start ins Schulleben zu geben, die nicht von Eltern und Umfeld gefördert werden können. Vor diesem Hintergrund steht in den nächsten Jahren der Ausbau von Ganztagsschulen für uns im Fokus“, so Grunert weiter.

In Mannheim gibt es ab Beginn des Schuljahres 2024/2025 dreizehn Ganztagsgrundschulen. Davon befinden sich elf Schulen im verbindlichen Betrieb (Astrid-Lindgren-Schule, Bertha-Hirsch-Schule, Franklinschule, Friedrich-Ebert-Schule, Gerhart-Hauptmann-Schule, Hans-Christian-Andersen-Schule, Jungbuschschule, Schillerschule, Spinellischule, Uhlandschule, Vogelstangschule) und zwei Ganztagschulen in Wahlform (Johannes-Kepler-Schule, Wallstadtschule). In den nächsten Jahren kommen weitere Ganztagsgrundschulen hinzu.

