Maikammer – Kalmit-Klapprad-Cup 2024 findet jetzt am Samstag 7.9 in Maikammer statt

Maikammer / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.Jetzt am Samstag, 7. September 2024 um 15 Uhr, findet bereits zum 33. Mal der Kalmit-Klapprad-Cup auf den Kalmitgipfel in Maikammer statt. Das Rennen wird immer am ersten Samstag im September ausgetragen und das neue Motto für 2024 lautet : „Nur Klappen ist schöner. Ready for Klapp off“. Auf Klapprädern ohne Schaltung geht es dann wieder am Samstagnachmittag auf die Kalmit hinauf. In den Vorjahren wurden die Teilnehmer von Tausenden von Fans am Wegesrand angefeuert. Der Kalmit-Klapprad-Cup startet in Maikammer und endet auf dem Kalmit-Parkplatz. Das Reglement für die 6,5 km lange Rennstrecke mit 540 Höhenmetern ist so einfach wie streng. Zugelassen sind ausschließlich alte Klappräder ohne Schaltung. Die Schnellsten schaffen die Strecke auf den höchsten Berg des Pfälzerwaldes in knapp 20 Minuten. Der Kalmit-Klapprad-Cup ist weltweit das größte Klapprad-Bergrennen. Alle Teilnehmer müssen sich vor dem Renntag über das Internet anmelden. Weitere Informationen gibt es unter www.kalmit-klapprad-cup.de,

Veranstalter ist der Pfälzer Klappverein e.V. in 67373 Dudenhofen sowie unter :

Instagram: @kalmit.klapprad.cup

Youtube: https://www.youtube.com/@klapprad

Text Michael Sonnick und Foto von Michael Geiger