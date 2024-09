Ludwigshafen – Mehrere Motorrollerdiebstähle im Stadtgebiet

Ludwigshafen / Metropolregio Rhein-Neckar. (ots) In den vergangenen Tagen kam es im Stadtgebiet von Ludwigshafen zu mehreren Motorrollerdiebstählen, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht.

Zwischen Dienstag (03.09.2024), 17:00 Uhr, und Mittwoch (04.09.2024), 06:00 Uhr, versuchten Unbekannte einen Motorroller in der Trichterstraße zu stehlen und beschädigten diesen. Im gleichen Zeitraum wurde ein Roller von einem Parkplatz in der Rüdigerstraße entwendet, welcher am Mittwochmorgen beschädigt im Wolfsgrubenweg aufgefunden wurde. Ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein in der Wredestraße abgestellter Motorroller entwendet.

Am Mittwoch, zwischen 13:00 und 21:30 Uhr, wurde ein in der Mörikestraße abgestellter Motorroller gestohlen. Zwischen 16:30 und 17:00 Uhr entwendeten Unbekannte einen E-Scooter von einem Schulhof in der Schlesier Straße.

Am Mittwoch (04.09.2024), um 13:25 Uhr, beobachteten Zeugen in der Hemshofstraße, wie zwei Jugendliche einen Roller aus einem Parkhaus in Richtung Unteres Rheinufer schoben. Als sie die Zeugen bemerkten, ergriffen sie auf einem zweiten Roller die Flucht in Richtung Rheingalerie. An dem zurückgelassenen Roller konnten Aufbruchspuren festgestellt werden.

Die Jugendlichen wurden als circa 18-20 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Einer trug einen blauen Helm und rote Hosen, der Zweite war dunkel gekleidet und trug ein dunkles Kopftuch.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .