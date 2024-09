Ludwigshafen – Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Mittwochabend (04.09.2024), gegen 22:45 Uhr, befand sich ein 26-Jähriger in einer Bar in der Sternstraße, als vor der Bar zwei Autos anhielten und sechs bis acht Männer ausstiegen. Aus bislang ungeklärten Gründen sollen sie den 26-Jährigen, sowie drei weitere Personen im Alter von 33-44 Jahren, unter anderem mit Schlagstöcken, Reizgas und Macheten angegriffen haben. Die vier Angegriffenen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Angreifer konnten unerkannt mit zwei Autos, einem silbernen Mercedes Coupe und einem dunklen BMW Kombi, in unbekannte Richtung flüchten.

Gegen 1 Uhr stellten Polizeikräfte die beiden Fahrzeuge in der Schopenhauerstraße fest. Bei den Fahrzeugen befanden sich drei Männer im Alter von 21-25 Jahren. Diese wurden einer Kontrolle unterzogen. Die Fahrzeuge wurden durchsucht. Im Innenraum beider Fahrzeuge wurden ein Schlagstock, ein Messer, ein Reizgasspray, die Hülle einer Machete und Testosteron aufgefunden und sichergestellt.

Es werden nun weitere Zeugen der Tat gesucht, die Hinweise auf die Identität der weiteren Tatverdächtigen geben können.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .