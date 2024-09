Ludwigshafen – Bedrohung nach Missverständnis in der Brandenburger Straße

Ludwigshafen / Gartenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Mittwoch (04.09.2024), gegen 16:50 Uhr, gerieten ein 22-Jähriger und ein 42-Jähriger in der Brandenburger Straße in Streit, nachdem der 22-Jährige den Blick des 42-Jährigen missdeutete und ihn unvermittelt beleidigte. Im Anschluss entfernte sich der 22-Jährige zunächst, kam jedoch kurz darauf zurück und hielt hierbei ein kleines Messer in der Hand. Er drohte dem 42-Jährigen und einem weiteren Anwesenden, dass er sie töten werde. Anschließend entfernte er sich in Richtung Mecklenburger Straße. Durch Polizeikräfte wurde er kurze Zeit später kontrolliert. Hierbei konnten das Messer und ein Tierabwehrspray sichergestellt werden. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail