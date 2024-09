Landau – Zwei große Persönlichkeiten aus dem Landkreis SÜW haben Ehrentitel erhalten – Landrat gratuliert Dr. Volker Thorn und Hansjörg Rebholz

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Für ihr jeweiliges berufsbezogenes Engagement wurden Dr. Volker Thorn (Bad Bergzabern) und Hansjörg Rebholz (Siebeldingen) in diesen Tagen vom Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer ausgezeichnet. Der Mediziner Dr. Volker Thorn hat den Ehrentitel „Sanitätsrat” erhalten. Dem Winzer Hansjörg Rebholz wurde der Ehrentitel „Ökonomierat” verliehen. Landrat Dietmar Seefeldt nahm persönlich an der Feier in Mainz teil und gratulierte den Männern, die beide auch im Kreistag Südliche Weinstraße seit vielen Jahren engagiert sind, sehr herzlich.

„Nur wenigen Persönlichkeiten wird die Ehre zuteil, einen berufsbezogenen Ehrentitel tragen zu dürfen. Dieser Titel macht die besondere gesellschaftliche Anerkennung deutlich, die sich die Träger verdient haben. Ökonomierat Hansjörg Rebholz und Sanitätsrat Dr. Volker Thorn engagierten sich für ihren Berufsstand außerordentlich und haben sich ihren Ehrentitel mehr als verdient”, betont Landrat Seefeldt.

Seit 1996 ist Dr. Volker Franz Thorn Vorsitzender der Ärztlichen Kreisvereinigung Landau Südliche Weinstraße. Als Facharzt für HNO-Medizin wirkt er in zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und am jährlichen HNO-Sommersymposium mit. Er ist Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender der „Liberalen Ärzte Rheinland-Pfalz”, in dessen Folge er den Fachausschuss Gesundheit und Gesundheitswirtschaft der FDP Rheinland-Pfalz initiierte. Als Prüfarzt und Lehrbeauftragter engagiert er sich zudem im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Darüber hinaus ist er Mitglied und Vorsitzender in zahlreichen medizinischen und nichtmedizinischen Verbänden und Vereinen.

Als Winzer mit eigenem Weingut engagiert sich Hansjörg Rebholz seit frühester Jugend in verschiedenen Funktionen in diversen Verbänden, Vereinen und Ausschüssen. So war er mehr als ein Vierteljahrhundert Vorsitzender des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) Pfalz. Seit 1997 ist er außerdem Mitglied im Präsidium des VDP Deutschland. Mit seinem vielfältigen und jahrzehntelangen Engagement hat er das Qualitätsstreben und die Profilierung des Weinbaus in der Pfalz und in Deutschland verfolgt und wesentlich mitgeprägt.

Bildunterschrift: Landrat Dietmar Seefeldt (rechts) mit Hansjörg Rebholz (Mitte) und Dr. Volker Thorn bei der Auszeichnungsfeier in Mainz. Foto: KV SÜW