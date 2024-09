Landau – Winden: Frau sitzt leblos im Auto

Winden / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Morgen des 04.09.24 wurde eine 66-jährige Frau leblos auf dem Fahrersitz in ihrem Fahrzeug in ihrer Hofeinfahrt in Winden gefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Polizeibeamte stellten Unfallbeschädigungen an dem Fahrzeug fest. Wie bisher ermittelt werden konnte, überfuhr die Frau vermutlich kurz zuvor auf der L548 bei Winden eine Verkehrsinsel. Entsprechende Unfallspuren wurden dort festgestellt. Danach dürfte sie weiter nach Hause in ihren Hof gefahren sein, wo sie letztendlich verstarb. Den ersten Erkenntnissen zufolge dürfte das Unfallgeschehen nicht zum Tode geführt haben. Es kommt vielmehr eine medizinische Ursache in Betracht, die zum Verkehrsunfall führte. Die Ermittlungen zur Verifizierung der Todesursache dauern an.

