Landau – Nach Straßenverkehrsgefährdung Führerschein weg

Billigheim-Ingenheim / südliche Weinstraße / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 04.09.2024 befuhr gegen 20:30 Uhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer die Mozartstraße in Fahrtrichtung Industriestraße in Billigheim-Ingenheim. Aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Bäumen und überschlug sich schließlich. Sowohl der 18-Jährige als auch der 47-jährige Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem verunfallten PKW befreien. Glücklicherweise wurden diese durch den Unfall nur leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 16500 Euro. Am PKW Audi entstand Totalschaden. Der 18-Jährige wird sich nun in Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

