Landau – Im Triefenbach gelandet

Böbingen / Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Warum am heutigen Morgen (05.09.2024) gegen 09.15 Uhr ein vermutlich 48 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Kusel mit seinem Fahrzeug im Triefenbach gelandet ist, ist unklar. Lt. Zeugenaussage befuhr der Mann die K36 in Fahrtrichtung Böbingen, kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte anschließend über 100 Meter über eine Weide, bis sein Fahrzeug in dem Bach zum Stehen kam. Der Fahrer befreite sich aus seinem verunfallten Fahrzeug und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte trotz Suchmaßnahmen bislang nicht angetroffen werden. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste daher abgeschleppt werden. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurde der Triefenbach hinsichtlich möglicher Verunreinigung durch ausgelaufene Betriebsstoffe überprüft. Die Ermittlungen dauern an.

