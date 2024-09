Heidelberger „Stadtgeschichte im Gehen“: Vier Führungen ab dem 15. September jeweils sonntags – Wiederholung von Teil III des Altstadtzyklus aus dem Frühjahr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bereits zum 13. Mal sind am 7. September auf dem Neckar und an seinem Ufer in Heidelberg spannende Rennen und gute Unterhaltung geboten: Um 9 Uhr starten die ersten Läufe der Benefizregatta Rudern gegen Krebs – gemeinsam ausgetragen von der Stiftung Leben mit Krebs, der Rudergesellschaft Heidelberg 1898 e.V. (RGH) ... Mehr lesen »