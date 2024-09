Heidelberg – Spaß und Spannung garantiert: Benefizregatta Rudern gegen Krebs am 7. September!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bereits zum 13. Mal sind am 7. September auf dem Neckar und an seinem Ufer in Heidelberg spannende Rennen und gute Unterhaltung geboten: Um 9 Uhr starten die ersten Läufe der Benefizregatta Rudern gegen Krebs – gemeinsam ausgetragen von der Stiftung Leben mit Krebs, der Rudergesellschaft Heidelberg 1898 e.V. (RGH) und dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg. Parallel zu den Ruderwettkämpfen gibt es im Regattadorf und auf der Bühne ein vielfältiges Programm für die Besucher. Der Erlös kommt dem Patientenprogramm Bewegung und Krebs am NCT Heidelberg zugute.

Sich gemeinsam und für den guten Zweck in die Riemen legen – das ist das Ziel und der große Spaß bei Rudern gegen Krebs. Die Benefizregatta der Stiftung Leben mit Krebs, der Rudergesellschaft Heidelberg 1898 e.V. (RGH) und des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg erlebt dieses Jahr ihre 13. Austragung. Wie immer rudern Anfänger und erfahrene Wassersportler, Patienten, Angehörige sowie ärztliche und pflegerische Mitarbeiter auf dem Neckar mit.

Sportlich dreht sich alles um die Rennen in den Gig-Doppelvierern. Die Boote starten unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke und legen dann 300 Meter flussabwärts bis ins Ziel zurück. Die Siegerboote aller Vorläufe qualifizieren sich direkt für die Finals am Nachmittag, zudem gibt es Hoffnungsläufe, die den Hobby-Ruderern eine zweite Chance bieten. Um möglichst geradlinig auf Kurs zu bleiben, übernehmen erfahrene RGH-Mitglieder die Rolle der Steuerleute auf den Booten.

Ein attraktives Rahmenprogramm für die ganze Familie begleitet die Rennläufe im Regattadorf und auf der Bühne auf der Neckarwiese in Neuenheim. Dazu zählen ein breites kulinarisches Angebot und viele Informationsstände sowie Mitmachaktionen – von der Vorstellung des Patientenbeirats am NCT Heidelberg und vieler Selbsthilfegruppen für Krebserkrankte bis hin zum Ruderergometer und Kinderschminken. Schirmherren der Veranstaltung sind Manfred Lautenschläger, Gründer und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates der MLP SE, und der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Zurück von den olympischen Spielen und mit dabei im Regattadorf ist auch das Team Paris der Metropolregion Rhein-Neckar. Ab 14 Uhr erzählen Weitspringerin Mikaelle Assani, Kanufahrer Saeid Fazloula, Stabhochspringer Oleg Zernikel und Hockeyspielerin Sonja Zimmermann über ihre Erlebnisse und Erfahrungen rund um Olympia. Im Anschluss stehen sie und weitere Athleten für Autogramme zur Verfügung.

Ziel der Benefizveranstaltung ist, Bewegung als Beitrag im Kampf gegen Krebs sichtbar zu machen. Startgebühren, Sponsorengelder und Spenden werden für die Durchführung von Sport- und Bewegungsangeboten für Krebspatienten eingesetzt. Thomas Bellut, Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung Leben mit Krebs, sagt: „Rudern gegen Krebs gibt einen Impuls dazu, sportliche Programme in der onkologischen Behandlung zu verankern. Nach Möglichkeit sollten alle Patienten an einem Programm teilnehmen und ihre Therapie aktiv verbessern.“

Dirk Jäger, Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg und Leiter der Medizinischen Onkologie am UKHD, sagt: „Die Erlösen der Regatta dienen dazu, das Programm Bewegung und Krebs am NCT Heidelberg weiter auszubauen. So können wir unseren Patientinnen und Patienten umfangreiche sport- und bewegungstherapeutische Aktivitäten anbieten, die nachweislich dazu beitragen, Komplikationen und Nebenwirkungen während oder nach einer Krebsbehandlung zu verringern oder sogar zu vermeiden.“

Termin: Samstag, 7. September 2024,

ab 8 Uhr Startnummernausgabe

ab 9 Uhr Rennen

Veranstalter: Stiftung Leben mit Krebs

Koordinator: Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg

Ausrichter: Rudergesellschaft Heidelberg 1898 e.V. (RGH)

Ansprechpartner: Sönke Hartung-Rey, Tel.: 06221-3219246, s.hartung-rey@rgh-heidelberg.de

Veranstaltungsort: Neckar und Neckarwiese, Neuenheim, Heidelberg

Rennstrecke: 300 Meter

Bootsklasse: Gig-Doppelvierer mit Steuerleuten

Teilnehmer/Teams: Verschiedene Klassen für Frauen, Männer und Mixed, Patient:innen, Teilnehmer:innen mit Rudererfahrung

Wettkampfformat: Vor- und Hoffnungsläufe, Finale

Mitwirkende beim Begleitprogramm und im Regattadorf

Patientenbeirat und Lotsendienst des NCT Heidelberg

Krebsselbsthilfegruppen

Kopf-Hals-Tumoren (KHT)

Neuroendokrine Tumoren (Net)

Prostata Rhein-Neckar

Li-Fraumeni Syndrome Association Deutschland

Mammazone – Frauen und Forschung gegen Brustkrebs e.V.

BRCA- Netzwerk

Informationsstände

Netzwerk OnkoAktiv

Stiftung Leben mit Krebs

Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums

NAOK – Netzwerk ActiveOncoKids

MSD

Yoga und Krebs

TSG Hoffenheim

Zentrum aktiver Prävention/ ZAP

Therapiezentrum Heidelberg

Akademie der Gesundheitsberufe

Aktionsangebote

Yoga zum Mitmachen, 11:15 bis 12:00 und 13:45 bis14:30 Uhr

Kinderschminken

Ruderergometer

Massage

Fußballparkour

Musik und Tanz auf der Bühne