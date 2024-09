Heidelberg – Sicher auf dem Schulweg: Gemeindevollzugsdienst begleitet Erstklässler zum Schulbeginn

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab Mitte September beginnt für die Schülerinnen und Schüler in Heidelberg wieder der Schulalltag. Es ist Zeit, die Stifte zu spitzen, die Rucksäcke zu packen und den Unterricht zu starten. Für die meisten Schülerinnen und Schüler startet das neue Schuljahr am Montag, 9. September 2024. Die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler werden jedoch erst am Freitag, 13., und Samstag, 14. September 2024, eingeschult. Um den Einstieg in die Schulzeit sicher und reibungslos zu gestalten, unterstützt die Stadt Heidelberg die Kinder mit der Aktion „Sicherer Schulweg 2024“.

Städtischer GVD unterstützt Schülerinnen und Schüler auf ihrem Schulweg

Am Tag der Einschulung sowie in der ersten Schulwoche stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Gemeindevollzugsdienstes (GVD) den Erstklässlern unterstützend zur Seite. Sie sind an den Kreuzungen und Übergängen rund um die Heidelberger Grundschulen präsent, um den Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr näherzubringen und ihnen wichtige Hinweise für einen sicheren Weg zur Schule und nach Hause zu geben.

Stadt Heidelberg legt besonderen Wert auf Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr

Die Stadt Heidelberg setzt sich besonders für die Verkehrssicherheit von Kindern ein. Im Rahmen des Projekts „Sicherheitsaudit“ werden mögliche Gefahrenstellen für Schülerinnen und Schüler systematisch untersucht. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wurden bereits zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung und Erhöhung der Sicherheit umgesetzt. Um den Schulweg so sicher wie möglich zu gestalten, stellt die Stadt spezielle Kinderwegepläne zur Verfügung und unterstützt umweltfreundliche Mobilitätsprojekte wie den „Laufenden Schulbus“. Dabei orientiert sich die Stadt- und Verkehrsplanung konsequent an kinderfreundlichen Prinzipien, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten.

GVD und Lotsen an Schulen und der Baustelle Dossenheimer Landstraße im Einsatz

Der Gemeindevollzugsdienst wird an den folgenden Schulen im Einsatz sein:

• Grundschule Bahnstadt in der Bahnstadt

• Eichendorffschule in Rohrbach

• Elisabeth-von-Thadden-Schule in Wieblingen

• Friedrich-Ebert-Schule in der Altstadt

• Fröbelschule in Wieblingen

• Geschwister-Scholl-Schule in Kirchheim

• Internationale Gesamtschule Heidelberg in Rohrbach

• Kurpfalzschule in Kirchheim

• Landhausschule in der Weststadt

• Mönchhofschule in Neuenheim

• Neckarschule in Ziegelhausen

• Tiefburgschule in Handschuhsheim

Im Umleitungsbereich zur Umgestaltung der Dossenheimer Landstraße in Handschuhsheim werden zum neuen Schuljahr und zur Begleitung der Erstklässler im Zeitraum von Montag, 9. September, bis Freitag, 27. September 2024, an den Schultagen an der Tiefburgschule und am Fußgängerüberweg Berliner Straße/Andreas-Hofer-Weg (Fahrtrichtung Neuenheimer Feld) wieder zwei Lotsen im Einsatz sein.