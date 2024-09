Heidelberg/München – Expo Real 2024: Stadt auf größter europäischer Immobilienmesse vertreten – Zwei Konversionsflächen entwickeln sich zu Gewerbe-Hotspots

Heidelberg / München / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg wird sich auf der Expo Real 2024 in München vorstellen. Bei der größten Fachmesse für Immobilien und Investitionen in Europa vom 7. bis 9. Oktober 2024 ist Heidelberg in Halle C1, Stand 130, am Gemeinschaftsstand der Metropolregion Rhein-Neckar vertreten. Das „Team Heidelberg“ ist mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Bereichen der Wirtschaftsförderung, der Konversionsgesellschaft Heidelberg sowie der Entwicklungsgesellschaft Patton Barracks (EGP) und dem Zweckverband „Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet Heidelberg – Leimen“ breit aufgestellt.

Innovationsstandort Heidelberg

Heidelberg hat mit den Konversionsflächen eine Jahrhundertchance für die Stadtentwicklung erhalten. Mit dem Heidelberg Innovation Park (hip) entwickelt sich auf der ehemaligen US-Fläche Patton Barracks ein Hotspot für Innovationen aus den Bereichen Life Science, BioTech, IT und Kl. Der hip ist mittlerweile Standort vieler Start-ups und etablierten Unternehmen, wie Ameria, das Business Development Center des Technologieparks, Biolabs, Iwerkx und vielen anderen.

Eine weitere Konversionsfläche entwickelt sich zur „Wissensstadt von morgen“: das Patrick-Henry-Village wird zum 16. Heidelberger Stadtteil, inmitten der Metropolregion Rhein-Neckar gelegen und optimal angebunden. Auf PHV entsteht Arbeits- und Wohnraum für bis zu 15.000 Menschen. Als Ansprechpartner werden Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck, Vertreterinnen und Vertreter aus dem Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft sowie von der Konversionsgesellschaft Heidelberg für Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen. Interessierte können spontan am Stand vorbeikommen oder auch vorab einen Termin vereinbaren per E-Mail an standort@heidelberg.de.