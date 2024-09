Heidelberg – Einladung zum Waldfest am 8. September! Großes Familienfest rund um Rehaklinik – Forstamt präsentiert Neuerungen im Heilwald

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg hat als einzige Stadt in Deutschland gleichzeitig einen Erholungs-, Kur- und Heilwald. Der Begriff „Kurwald“ gilt für das gesamte Waldgebiet der Stadt. Es wurde bereits 2015 als „Erholungswald“ zertifiziert. Zum zweiten Mal nach 2021 wurde der Stadtwald im Juli erneut als Kur- und Heilwald zertifiziert. Der „Heilwald“ befindet sich im Bereich rund um die Rehabilitationsklinik Heidelberg-Königstuhl. Dorthin lädt das Landschafts- und Forstamt der Stadt am Sonntag, 8. September 2024, interessierte Bürgerinnen und Bürger von 10 bis 16 Uhr zu einem großen Familienfest ein, bei dem Neuerungen, wie der kürzlich eingerichtete Bewegungspfad oder die Vogelstimmenstation vorgestellt werden.

Für abwechslungsreiche Unterhaltung für Groß und Klein sowie Verpflegung ist gesorgt. Die Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ hat an der Kreativwerkstatt Kohlhof ein buntes waldpädagogisches Rahmenprogramm für Kinder aller Altersgruppen zusammengestellt. Um 11 und 14 Uhr bieten Physiotherapeuten der „Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl“ die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung den Bewegungspfad kennenzulernen und das Herz-Kreislaufsystem zu unterstützen. Mehrere Motorsägenkünstler erschaffen am Waldparkplatz Schwabenweg Holzskulpturen für den Heilwald. Ab 13.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen oder sie bei ihrer Arbeit zu beobachten.

Familienfest im Heilwald: das Programm auf einen Blick

• 10 Uhr: Eröffnung des Familienfests an der Blühwiese

• im Anschluss: Exkursion durch das Naturschutzgebiet Michelsbrunnen (Dauer: ca. 1,5 Stunden)

• ab 10.30 Uhr: Waldpädagogisches Rahmenprogramm für Kinder aller Altersgruppen an der Kreativwerkstatt Kohlhof

• 11 Uhr: Start der ersten Führung am Bewegungspfad mit Frau Hagmann (Abteilungsleiterin Therapie Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl)

• Ab 11.30 Uhr: Verpflegungsmöglichkeiten vom Grill und Getränke an der Blühwiese

• 13.30 bis 14 Uhr: Vorführung Motorsägenkunst und Gelegenheit zum Gespräch mit den Künstlern am Waldparkplatz Schwabenweg

• 14 Uhr: Start der zweiten Führung am Bewegungspfad mit Frau Hagmann

• 14 Uhr: Start der Exkursion über den „Via Naturae“ (Dauer: ca. 1,5 Stunden). Treffpunkt: Blühwiese

• Ende der Veranstaltung gegen 16 Uhr

Für die Anreise empfiehlt sich die Buslinie 39 (Ausstieg: Haltestelle „Kohlhof-Fachklinik“). Für Autofahrer stehen im Wald um die „Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl“ mehrere Parkplätze zur Verfügung (s. Karte).

Die Exkursionen und Rundgänge starten und enden immer an der „Blühwiese“. Die Waldpädagogik gibt´s an der Kreativwerkstatt von „Natürlich Heidelberg“. Am Parkplatz Schwabenweg finden den ganzen Tag über die Kunstschnitzereien mit der Motorsäge statt.