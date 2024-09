Germersheim – Spatenstich für neuen Wertstoffhof in Westheim: „Wertvolle Ressourcen in den Wirtschaftskreislauf zurückführen“

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem Spatenstich wurde der Neubau des Wertstoffhofs in Westheim offiziell begonnen. Im Laufe der nächsten Monate entsteht hier, zwischen Bellheim und Westheim gelegen, eine Anlage, die, so Landrat Dr. Fritz Brechtel in seiner Ansprache, „… einen echten Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger einerseits und den Umwelt- und Klimaschutz andererseits darstellt. Die künftige Anlage wird sicherlich als Meilenstein für Kundenfreundlichkeit, Serviceorientierung und Nachhaltigkeit große Strahlkraft entwickeln.“ Brechtel weiter: „Kurze Wege, eine ideale Infrastruktur und obendrein eine kostengünstige Stromproduktion durch bestmögliche Nutzung von Sonnenenergie – von alldem werden mittelfristig auch die Menschen im Landkreis Germersheim profitieren, da sich beispielsweise die Einnahmen aus dem erzeugten Solarstrom grundsätzlich auch gebührensenkend auswirken können.“

Eine ausgeklügelte Logistik und eine transparente Verkehrsführung sollen Wartezeiten und Rückstaus verhindern oder zumindest stark reduzieren. Geplant ist in diesem Zusammenhang die Erweiterung der bisherigen einspurigen Waage zu einer modernen Doppelwaage.

Vorgesehen sind außerdem zwölf Containerbuchten mit Rampen für kleine und private Anlieferungen von unterschiedlichen Wertstoffkategorien, wie beispielsweise Elektroschrott, Holzabfälle, Altmetalle und vieles mehr. Diese Buchten können so angefahren werden, dass sich die jeweiligen Wertstoffe ganz einfach und bequem von oben einwerfen lassen. „Wenn die Abwicklung der Wertstoff-Anlieferung so optimiert ist, dass es am Ende zu weniger Fehlwürfen kommt und die einzelnen Rohstoffen noch besser sortenrein vorsortiert sind, profitieren am Ende die gesamte Kreislaufwirtschaft, die Umwelt und natürlich auch die Menschen von einer hochmodernen Einrichtung, wie die, die hier in Westheim entstehen wird“, so Brechtel.

Einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet zudem eine Photovoltaikanlage, mit der sämtliche vorhandenen Dachflächen ausgestattet werden. Für die PV-Anlage, deren insgesamt 650 Module später einmal eine Leistung von 250 Kilowattpeak (kWp) erbringen können, investiert die Abfallwirtschaft des Landkreises etwa eine Millionen Euro. Zusätzlich zur Investitionssumme der PV-Anlage wurden die gesamten Baukosten auf etwa 4,5 Millionen Euro veranschlagt.

„Eine wirklich wichtige und bedeutende Investition in die Zukunft“, wie Landrat Dr. Fritz Brechtel betont. Um den Bürgerservice für die etwa 40.000 Anlieferungen pro Jahr weiter zu optimieren, ist außerdem eine komplette Überdachung des Eingangsbereich mit Waage sowie zusätzlich auch der Anlieferrampen vorgesehen.

Der alte Wertstoffhof in Westheim beanspruchte bislang eine Fläche von zirka 3.300 Quadratmetern. Für den Neubau ist in etwa die dreifache Fläche von etwa 9.200 Quadratmeter vorgesehen, landespflegerische Ausgleichsflächen wurden entsprechend geschaffen. Der Neubau auf einer alten Deponiefläche stellt zudem eine sinnvolle Folgenutzung für eine Altdeponie dar, ohne neue schützenswerte Naturflächen zu beanspruchen. Denn durch die Versiegelung der Oberfläche ergibt sich quasi als positiver Nebeneffekt auch die Abdichtung der Altdeponie für diesen Bereich.

Bild (v.l.n.r.) den südpfälzischen Bundestagsabgeordneten Dr. Thomas Gebhart, Gerald Job (Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bellheim), Prof. Dr. Hannes Kopf, Dr. Fritz Brechtel, Jürgen Stumpf (Leitung des Fachbereichs Abfallwirtschaft bei der Kreisverwaltung Germersheim), Dipl. Ing. Heinrich Bräckelmann, Susanne Grabau (Bürgermeisterin der Ortsgemeinde Westheim) sowie Peter Beyer, Beigeordneter der Verbandsgemeinde Lingenfeld.

Quelle – Kreisverwaltung Germersheim