Annweiler – Raubüberfall auf Supermarkt – Unter Vorhalt einer Schusswaffe Herausgabe von Geld gefodert

Annweiler / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am 04.09.2024 um 21:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter einen Supermarkt in den Bruchwiesen und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der Kasseninhalte. Mit einer Beute im unteren vierstelligen Bereich flüchtete der Täter im Anschluss in einem dunklen PKW vom Tatort. Die Kennzeichen an dem Fahrzeug waren abgeklebt. Die beiden im Markt befindlichen Mitarbeiterinnen blieben unverletzt. Der Tatverdächtige dürfte zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Er trug bei Tatausführung eine Sturmhaube und war komplett schwarz gekleidet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06341-287-3008 mit der Kriminalinspektion Landau, oder einer anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen.

