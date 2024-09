Schifferstadt – Vermisstensuche mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers in Schifferstadt erfolgreich beendet

Schifferstadt / Ludwigshafen (ots) Am frühen Mittwochmorgen wurde eine 83-jährige, an Demenz erkrankte Frau von einer Seniorenresidenz in Schifferstadt vermisst gemeldet. Die Einsatzkräfte wurden bei der Suche auch durch einen Polizeihubschrauber unterstützt,die vermisste Person konnte wohlbehalten angetroffen werden und

befindet sich wieder in ihrer Seniorenresidenz.

