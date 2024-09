Rhein-Pfalz-Kreis – #Schifferstadt: Brennholzbestellung für den Winter 2024 /2025

Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Bürger, die im Bereich der Forstreviere Schifferstadt und Ludwigshafen wohnen, können ab sofort für den privaten Eigenbedarf Brennholz zur Selbstaufarbeitung beantragen.

Die Brennholzanfrage kann nur noch ausschließlich online und nur vom 1.9 – 31.10.24 über die Homepage des Forstamtes Pfälzer Rheinauen: https://www.wald.rlp.de/forstamt-pfaelzer-rheinauen/angebote/brennholz erfolgen. Das Anfrageportal ist nur in dieser Zeit freigeschaltet, danach sind keine Anfragen mehr möglich.

Nach der Online-Anfrage erhält man eine automatisierte Eingangsbestätigung. Die Zuteilung des Holzes erfolgt nach Verfügbarkeit frühestens Januar bis voraussichtlich spätestens April. Es besteht jedoch keine Garantie auf Holzart, Menge, Zeitpunkt oder überhaupt auf eine Zuteilung. Aufgrund der enormen Nachfrage können aus Zeitgründen keine telefonischen oder individuellen Brennholzanfragen über Email gestellt werden.

Das Basissortiment in der Anfrage ist Polterholz! Schlagabraum steht nur noch in wenigen Fällen zur Verfügung, bei Interesse bitte in den Bemerkungen angeben. Die Zuteilung erfolgt jedoch ggf. ohne Rückfrage als Polterholz. Anfrage und Abrechnung erfolgen in der Maßeinheit „Festmeter“ (1 Festmeter entspricht ca. 1,4 Ster).

Aktuelle Preise:

Laubholz-Polter 70,- Euro/fm,

Nadelholz-Polter 50,- Euro/fm.

Es gibt in den Forstbetrieben generell nur waldfrisches Holz zur Selbstaufarbeitung, das vor der Verbrennung unbedingt mind. noch 2 Jahre trocken gelagert werden muss. Ofenfertiges Holz wird nicht angeboten.

Für alle Kunden gilt:

– Erwerb nur gegen Nachweis eines gültigen Motorsägenscheines

– Komplette Schutzkleidung ist von Motorsägenführern zu tragen (Helm, Schnittschutzhose und Schnittschutzstiefel)

– Keine Alleinarbeit mit der Motorsäge

Brennholz wird aufgrund der hohen Nachfrage und der durch den natürlichen Zuwachs begrenzten Holzmenge zunächst nur an Ortsansässige der jeweiligen waldbesitzenden Gemeinden verkauft. Falls, wie im letzten Jahr die nachgefragte Laubholzmenge die zur Verfügung stehende Menge an Brennholz übersteigt, wird den Kunden Kiefernbrennholz aus Schifferstadt angeboten.

Es wird versucht, dem jeweiligen Holzarten- und Mengenwunsch zu entsprechen, es besteht jedoch keinerlei Garantie auf Zuteilung.

Wir bemühen uns um eine gerechte Verteilung der begrenzten Mengen.

Text: Georg Spang, Förster