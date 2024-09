Mannheim – Senior*innen entdecken die Welt der Smartphones – neues Angebot in der Stadtteilbibliothek Seckenheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbibliothek Mannheim weitet ihr Medienmentor*innenprogramm für Senior*innen weiter aus. Damit reagiert sie auf das wachsende Bedürfnis dieser Altersgruppe, an der sich entwickelnden Digitalisierung der Gesellschaft teilzuhaben. Die Bibliothekszweigstelle Seckenheim bietet daher ab September eine neue Beratungsstunde an. Mit dem ehrenamtlichen Medienmentor Manfred Schillinger können Teilnehmende die Grundlagen der Smartphone-Nutzung unter Zuhilfenahme der Lern-App „Starthilfe – digital dabei” gemeinsam erarbeiten.

Die Auftaktveranstaltung findet am Mittwoch, 18. September 2024, 10 Uhr

in der Stadtbibliothek Mannheim, Zweigstelle Seckenheim, Seckenheimer Hauptstraße 96, 68239 Mannheim statt.

Die Beratungsstunde wird dann ab Oktober 2024 regelmäßig jeweils am ersten Mittwoch des Monats um 10 Uhr angeboten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung per E-Mail unter stadtbibliothek.seckenheim@mannheim.de oder telefonisch unter 0621 -293 6564 ist erforderlich.

Angebote in anderen Stadtteilen werden sehr gut angenommen

Weitere Angebote des Programms „Starthilfe – digital dabei” gibt es bereits in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1 sowie in den Bibliothekszweigstellen Neckarau, Schönau und Friedrichsfeld. Sie werden dort durchweg sehr gut angenommen.

Ihr Erfolg lässt sich dabei nicht nur durch die hohe Nachfrage erklären, sondern auch durch das Format der gegenseitigen Hilfestellung an sich. Die ehrenamtlichen Workshop-Leiter*innen wissen durch ihren eigenen Hintergrund bestens um die speziellen Herausforderungen der Lernenden.

Mit der vorgelagerten zehnstündigen Schulung zum*r Medienmentor*in werden sie zudem inhaltlich und methodisch optimal auf die Einsätze vorbereitet.

Diese Schulung wurde in der Stadtbibliothek bereits drei Mal (2020, 2022, 2024) durchgeführt. Sie richtet sich an Senior*innen, die bereits Erfahrung mit der Bedienung und Nutzung digitaler Medien gesammelt haben. Anschließend sollen die vertieften Kenntnisse im direkten Umfeld privat oder ehrenamtlich in öffentlichen Angeboten weitergegeben werden.

Informationen zur Schulung:

https://www.lmz-bw.de/angebote/alle-angebote/senioren-medienmentoren-programm

Informationen zur App „Starthilfe – digital dabei”:

https://www.lfk.de/medienkompetenz/seniorinnen-und-senioren/lern-app-starthilfe-digital-dabei

Die nächsten Termine in der Übersicht:

Zweigstelle Neckarau:

– 20. September, 27. September, 11. Oktober, 18. Oktober, 25. Oktober jeweils um 10 Uhr

Teilnahme kostenlos, bitte anmelden: 0621 293 183860

– Zweigstelle Friedrichsfeld:

– 23. Oktober, 27. November, 18. Dezember jeweils um 15 Uhr

Teilnahme kostenlos, bitte anmelden: 0621 293 183850

Zweigstelle Schönau:

– 26. September, 14:30 bis 16:30 Uhr

Zentralbibliothek:

– zusammenhängende Termine:

– 17. Oktober, 24. Oktober, 31. Oktober jeweils um 10 Uhr Teilnahme kostenlos, bitte anmelden: 0621 293 8924

Einzeltermine:

– 14. November, 21. November, 28. November jeweils um 10 Uhr

– Teilnahme kostenlos, bitte anmelden: 0621 293 8924