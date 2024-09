Mannheim – Rettungshubschrauber nach Unfall mit Motorrad im Einsatz

Mannheim / A 656/ Suebenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) Am Dienstagnachmittag um 15:40 Uhr kam es auf der A 656 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim (Höhe Suebenheim) zu einem Unfall zwischen einem 42-jährigen Motorradfahrer und einem vorausfahrenden 39-jährigen Fahrer eines Daimler Sprinters. Unterwegs in Fahrtrichtung Heidelberg übersah der 42-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit diesen und fuhr auf. Durch die Kollision stürzte der Mann und war vorerst nicht ansprechbar, weshalb der Rettungshubschrauber im Einsatz war. Glücklicherweise kam der Motorradfahrer wieder zu sich und konnte am Unfallort medizinisch erstversorgt werden und wurde dann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt, an seinem Motorrad entstand jedoch ein Totalschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Dieses musste abgeschleppt werden. An dem Sprinter entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden.

Da sich der Unfall im Baustellenbereich ereignete, kam es schnell zu einem Rückstau und Polizei und Rettungskräften war es vorerst nicht möglich, an die Unfallstelle zu gelangen, weshalb beide Richtungsfahrbahnen gesperrt werden mussten, damit die Einsatzkräfte an die Unfallörtlichkeit gelangen konnten. Die Sperrung wurde gegen 16:15 Uhr aufgehoben