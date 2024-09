Heidelberg – Wärmepumpen im Mehrfamilienhaus meist ohne großen Umbau realisierbar -#hd4climate: Onlinevortrag am Mittwoch, 11. September

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Erste Wahl für Heizungen außerhalb künftiger Fernwärmegebiete soll die Wärmepumpe sein. Diese wurde bislang vor allem in Ein- und Zweifamilienhäusern eingesetzt. Jedoch eignen sich Wärmepumpen auch zum Heizen in Mehrfamilienhäusern. In der Hälfte der Fälle sind dafür weder eine zusätzliche Wärmedämmung des Gebäudes noch Maßnahmen an den Heizkörpern erforderlich. Häufig ist schon ein Austausch einzelner Heizkörper ausreichend. Entgegen der verbreiteten Vorstellung sind Fußbodenheizungen somit in der Regel nicht zwingend notwendig.

Diese und weitere Erkenntnisse zum Einsatz von Wärmepumpen in bestehenden Mehrfamilienhäusern werden in einem Online-Vortrag am Mittwoch, 11. September 2024, um 17 Uhr präsentiert. Darin werden die Ergebnisse eine Wärmepumpenstudie vorgestellt. Dafür wurden Energieverbrauchsdaten und Informationen über die vorhandene Heizungstechnik aus über einer Million Wohnungen ausgewertet. Referenten sind Dr. Arne Kähler und Joachim Klein, die mit ihrer Fachfirma Energiekostenabrechnungen für Mehrfamilienhäuser erstellen.

Der Einwahllink zum Online-Vortrag ist am Veranstaltungstag auf der Internetseite www.heidelberg.de/klimasuchtschutz zu finden. Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe „#hd4climate: Klima sucht Schutz in Heidelberg – auch bei dir!“. Bei der nächsten Veranstaltung am Donnerstag, 19. September 2024, um 18 Uhr geht es um das Heizen mit Luft- und Erdwärmepumpen.