Heidelberg – Polizei sucht diesen Straftäter

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Politisch motivierte Straftat am Heidelberger Neckarmünzplatz – Am 02.09.2024 gegen 18:00 Uhr kam es am Heidelberger Neckarmünzplatz zu Körperverletzungshandlungen zum Nachteil eines Ehepaares. Auslöser war ein T-Shirt, das die Ehefrau trug und das einen Davidstern sowie die Aufschrift: “BRING THEM HOME NOW” zeigte. Dies nahm ein bisher unbekannter junger Mann zum Anlass, auf die Geschädigte zuzutreten und diese am T-Shirt zu packen. Zudem forderte er sie auf, das T-Shirt auszuziehen. Hierbei erlitt die Frau leichte Verletzungen am Oberkörper. Daraufhin eilte der Ehemann seiner Frau zu Hilfe und wurde durch den Täter durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt.

Als sich die alarmierte Polizei dem Tatort näherte, ergriff der Täter die Flucht und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen entkommen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Die Tat wurde durch eine Zeugin teilweise gefilmt. Das Amtsgericht Heidelberg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg die Veröffentlichung der so gefertigten Lichtbilder des Täters angeordnet.

Der Täter soll zwischen 175 und 180 cm groß sein, schlanke Statur, arabischer Phänotyp, er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze lange Hose und schwarze Schuhe. Er trägt eine auffällige Tätowierung am gesamten rechten Arm.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim / Staatsanwaltschaft Heidelberg (ots)