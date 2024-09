Heidelberg nimmt an Earth Night am 6. September teil – Internationale Aktion gegen Lichtverschmutzung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg schaltet am Freitag, 6. September 2024, für eine Nacht die Lichter aus. Die Stadt beteiligt sich an der „Earth Night“, einer internationalen Aktion, die auf die Bedeutung dunkler Nächte für Mensch und Natur aufmerksam machen möchte. Unter dem Motto „Licht aus – für eine ganze Nacht“ dimmen zahlreiche Städte weltweit ihre Beleuchtung oder schalten sie komplett ab, um für einen bewussteren Umgang mit der Ressource Licht zu sensibilisieren.

In Heidelberg werden die Stadtwerke Heidelberg die Beleuchtung zahlreicher Gebäude, Sehenswürdigkeiten und öffentlicher Plätze während der Earth Night reduzieren oder ganz abschalten – darunter die Alte Brücke und die Heiliggeistkirche. Damit setzt Heidelberg ein Zeichen gegen zunehmende Lichtverschmutzung und Lichtverschwendung. Ziel der Initiative ist es, den nächtlichen Sternenhimmel wieder sichtbar zu machen und die Auswirkungen künstlicher Beleuchtung auf die Umwelt und die Gesundheit zu verdeutlichen. Heidelberg lädt alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, an der Earth Night teilzunehmen und Beleuchtung so weit wie möglich zu dimmen oder ganz auszuschalten.

Hintergrund Earth Night

Die Earth Night ist eine weltweite Initiative, die darauf zielt, für eine Nacht im Jahr künstliches Außenlicht so weit wie möglich zu reduzieren. Ab Einbruch der Dunkelheit, spätestens ab 22 Uhr, versuchen teilnehmende Kommunen, Unternehmen, Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger, ihren Lichteintrag in die Nacht deutlich zu minimieren oder am besten komplett darauf zu verzichten. Mit der Aktion wollen die Veranstalter auf die zunehmende Lichtverschmutzung und stetig wachsende Himmelsaufhellung aufmerksam machen. Zu viel Licht in der Nacht schadet nachweislich Umwelt, Mensch und Natur. Künstliches Licht stört den natürlichen Rhythmus vieler Tiere und beeinträchtigt ihre Orientierung und Fortpflanzung. Zudem kann zu viel künstliches Licht in der Nacht zu Schlafstörungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen. Darüber hinaus lässt sich durch das Ausschalten von Lichtern Energie sparen und der CO₂-Ausstoß senken.

Weitere Informationen zur weltweiten Aktion im Internet unter earth-night.info.