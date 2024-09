Heidelberg – Gründungsideen mutig umsetzen! Netzwerktreffen Kultur- und Kreativwirtschaft am Mittwoch, 11. September, mit Heerlijk

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der nächste FensterLunch on Tour findet am Mittwoch, 11. September 2024, von 12.30 bis 14 Uhr in der „Kleinen Freiheit“ des Kultur- und Konzerthauses halle02 statt. Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg und die GoodSpaces GmbH laden alle Interessierten zur gemeinsamen Mittagspause und zum Netzwerktreffen ein. In dieser Ausgabe des beliebten monatlichen Veranstaltungsformats wird sich alles um das Thema „Gründung“ drehen. Der Input kommt von dem 2021 gegründeten Unternehmen Heerlijk, das in diesem Jahr Teil der Jury für den Heidelberger Gründungspreis ist. Von einer Idee in der WG-Küche hin zu einem Unternehmen mit acht Biersorten und 50 Partnern in der Heidelberg Gastronomie, Kultur und dem Einzelhandel hat Heerlijk in nur drei Jahren viele Menschen in Heidelberg und darüber hinaus erreicht.

Bei dem Netzwerktreffen haben die Teilnehmenden auch die Gelegenheit, sich zum Gründungspreis der Stadt Heidelberg zu informieren. Bis zum 30. September 2024 können sich junge Unternehmen in den zwei Kategorien „Mut“ und „Innovation“ bewerben. Das Mittagessen kommt diesmal direkt aus der Küche der halle02: Auf der Karte stehen Hot Dogs – sowohl mit Fleisch als auch in einer veganen Variante.

FensterLunch on Tour: das monatliche Treffen der Kultur- und Kreativschaffenden

Das Branchentreffen „FensterLunch on Tour“ der Kultur- und Kreativschaffenden ist ein monatlich stattfindendes Informations- und Vernetzungsangebot der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg in Kooperation mit der GoodSpaces GmbH. Es findet jeden zweiten Mittwoch im Monat zur Mittagspause statt. Neben dem Get-together und gemeinsamen Mittagessen gibt es einen kurzen Impulsvortrag zu neuen Projekten und relevanten Themen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ziel des monatlichen Netzwerktreffens ist das branchenübergreifende Kennenlernen und Austauschen zwischen Akteuren, Unternehmen und Einrichtungen sowie die Sichtbarkeit der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft in der Öffentlichkeit. Darüber hinaus sollen kreative und kulturelle Orte in Heidelberg bekannt und die Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft in den Stadtquartieren wahrgenommen werden.