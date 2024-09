Heidelberg – Endspurt für „Sport im Park“! Saison geht bis zum 29. September

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Erste Wahl für Heizungen außerhalb künftiger Fernwärmegebiete soll die Wärmepumpe sein. Diese wurde bislang vor allem in Ein- und Zweifamilienhäusern eingesetzt. Jedoch eignen sich Wärmepumpen auch zum Heizen in Mehrfamilienhäusern. In der Hälfte der Fälle sind dafür weder eine zusätzliche Wärmedämmung des Gebäudes noch Maßnahmen an den Heizkörpern erforderlich. Häufig ... Mehr lesen »