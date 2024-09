Heidelberg – B90/Grüne: Statement zu antisemitischen Angriff in Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Grünen-Fraktion zeigt sich über den antisemitischen Angriff am Montagabend auf zwei Tourist*innen am Neckarmünzplatz entsetzt und verurteilt die Tat aufs Schärfste.

Die Grünen-Fraktion teilt mit: „Wir sind zutiefst erschüttert und verurteilen den antisemitischen Angriff auf zwei Tourist*innen, der am Montagabend in Heidelberg stattfand, auf das Schärfste. Eine solche Tat steht im krassen Widerspruch zu den Werten unserer offenen und vielfältigen Gesellschaft. Antisemitismus hat in unserer Stadt und in unserer Gesellschaft keinen Platz. Wir stehen solidarisch an der Seite der Betroffenen. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, gegen Hass und Hetze aufzustehen und uns für ein friedliches Miteinander einzusetzen. Wir wünschen den Opfern, dass sie sich von dem Angriff schnell erholen und hoffen, dass die Tat zeitnah aufgeklärt und der Täter schnell gefasst wird.“

Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

