Frankenthal – Schullandheim Hertlingshausen Anna-Maria Klemm verabschiedet – Uwe Pütz übernimmt Leitung

Frankenthal / Hertlingshausen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Freitag, 30. August, fand die Verabschiedung von Anna-Maria Klemm statt. Sie leitete das Schullandheim in Hertlingshausen seit dem 1. Januar 1985 – fast 40 Jahre lang. Mit Anna-Maria Klemm geht eine erfahrene, engagierte und geschätzte Mitarbeiterin in den Ruhestand. Im Laufe dieser Zeit begleitete sie 12 Auszubildende und einen Meisterschüler im Bereich der Hauswirtschaft. 21 Hauswirtschafterinnen arbeiteten in ihrem Team. 1989 betreute sie den Komplettumbau des Hauses, im Laufe der Zeit folgten diverse Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Zum 1. Oktober übernimmt Uwe Pütz die Leitung des Schullandheims in Hertlingshausen.

„Wir danken Anna-Maria Klemm für ihr herausragendes Engagement und wünschen ihr einen erfüllten, wohlverdienten Ruhestand. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Uwe Pütz einen erfahrenen Mitarbeiter gewonnen zu haben, der sowohl die wirtschaftliche Situation der Einrichtung im Blick behält, aber insbesondere den laufenden Schullandheimbetrieb sehr gut managen kann“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer: „Wir wünschen ihm einen guten Start und heißen ihn im Schullandheim Hertlingshausen herzlich willkommen.“

Werdegang von Uwe Pütz

Als langjähriger Küchen- und Hauswirtschaftsleiter in mehreren sozialen Einrichtungen bringt Uwe Pütz alle notwendigen Erfahrungen mit, die für den laufenden Betrieb des Schullandheims wichtig sind. Der gelernte Koch mit der Zusatzqualifikation diätetisch geschulter Koch und Ausbildereignung, hat im Jahr 2000 eine Weiterbildung zum Verpflegungsbetriebswirt erfolgreich absolviert. Von 2003 bis 2017 war er Küchenleiter des Altenheimes Rotkreuzstift Neustadt an der Weinstraße. Von 2017 bis 2023 leitete Pütz die Küche im Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation in Frankenthal und war für die tägliche Verpflegung von über 700 Schülern verantwortlich. Zum 1. Oktober 2023 wechselte er zur Stadt Frankenthal auf die Stelle der Hygienefachkraft des Bereichs Schulen für die Mittagsverpflegung an den Frankenthaler Schulen. In diesem Jahr konnte Uwe Pütz wichtige Erfahrungen sammeln, die ihm für die Leitung des Schullandheimes Hertlingshausen zugutekommen.

„Ich freue mich darauf, zusammen mit den Mitarbeitenden des Schullandheimes in Hertlingshausen das Haus auch wirtschaftlich und zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Wichtig ist mir die Attraktivität für alle Gäste des Schullandheimes – vor allem für alle Schulgemeinschaften“, so der 60-jährige neue Hausleiter Uwe Pütz.

Sein Ziel ist die Erhaltung des Schullandheimes als besondere Einrichtung der Stadt Frankenthal, die allen Schulgemeinschaften in außergewöhnlich schöner Lage wunderbare Rahmenbedingungen für außerschulische Bildungserfahrungen bietet.

Einstellung

Über die Einstellung von Uwe Pütz hat der Haupt- und Finanzausschuss am 18. Juni positiv beraten.

