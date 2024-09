Dossenheim – Lebendige Industriegeschichte im Steinbruch – Fahrtag Feldbahn Dossenheim

Dossenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 22.9.2024 findet im Steinbruch Dossenheim der Fahrtag der Museumsfeldbahn statt. Von 11:00-17:00 Uhr werden Fahrten mit der historischen Feldbahn angeboten, die Besucher können mit zu Personenwagen umgebauten Loren durch den Steinbruch fahren. Für Getränke ist gesorgt.

Außer dem Personenzug rollt an diesem Tag fast alles im Steinbruchmuseum was Räder hat. Sieben Lokomotiven mit verschiedenen Lorenzügen und Förderwagen fahren abwechselnd auf der Strecke und machen den Steinbruchbetrieb längst vergangener Zeiten wieder lebendig.

Um 13:00 Uhr wird eine Führung durch die Feldbahnsammlung im Steinbruch mit vielen Erläuterungen und Vorführungen zur alten Fördertechnik angeboten.

Die Veranstaltung ist also nicht nur für Kinder interessant, sondern auch für Technikinteressierte oder diejenigen, die die tolle Atmosphäre im Steinbruch genießen möchten.

Mehr Infos www.Feldbahn-Dossenheim.de.tl

Der Weg zum Steinbruch ist ab der B3 ausgeschildert.

Adresse: Am Neuberg 6, 69221 Dossenheim

Der Eintritt in den Steinbruch ist frei, der Fahrpreis beträgt für Erwachsene 3€, für Kinder bis 16 Jahre 2€.

Quelle: Schilling, Mauer