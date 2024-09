Carlsberg – Feuerwehr im Großeinsatz – Einfamilienhaus in Brand geraten

Carlsberg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Dienstagnacht, gegen 23:45 Uhr, brach in einem Einfamilienhaus in der Straße Unterer Kurweg ein Brand aus. Bei dem Einfamilienhaus handelt es sich laut Zeugenaussagen um ein unbewohntes Gebäude. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich bis in die Morgenstunden andauern. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Nach derzeitigem Ermittlungstand kam es zu keinen Personenschäden. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine konkreten Angaben gemacht werden, diese liegen jedoch im sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat zur Klärung der Brandursache Ermittlungen aufgenommen.

Quelle Polizei Grünstadt / Foto MRN News Symbolbild

