Weinheim – Sprinter auf der Autobahn 659 umgekippt

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagvormittag kam es gegen 10:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A659. Ein Sprinter war umgestürzt, der Fahrer wurde leicht verletzt.

[RM] Gegen 10:20 Uhr wurde die Weinheimer Feuerwehr auf die Bundesautobahn 659 zu einem Verkehrsunfall gerufen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines Mercedes Sprinter in Höhe der Autobahntankstelle von der Fahrbahn ab, fuhr in den Seitenstreifen, kam wieder auf die Fahrbahn und kippte auf die Seite um. Der Fahrer konnte sich selbstständig befreien und wurde von einer zufällig vorbeikommenden Besatzung eines Krankentransportwagens erstversorgt. Der Fahrer wurde leicht verletzt und nach der weiteren medizinischen Behandlung, durch den Notarzt mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den umgekippten Sprinter war die Fahrbahn blockiert, sodass die Autobahn zwischen dem Weinheimer Kreuz und der Anschlussstelle Viernheim Ost voll gesperrt werden musste. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Straßensperrung. Am Weinheimer Kreuz wurde daher der Verkehr auf die A5 umgeleitet. Die Fahrzeuge die zwischen dem Autobahnkreuz und der Unfallstelle standen, wurden von der Polizei aufgefordert, zu drehen und wurden ebenfalls über die Autobahn 5 umgeleitet. Parallel dazu stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher und kümmerte sich um die auslaufenden Flüssigkeiten. Um eine weitere Brandgefahr auszuschließen, wurde die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und das Unfallfahrzeug stromlos gemacht. Durch den Aufprall wurde die Ölwanne des Fahrzeugs so stark beschädigt, dass die komplette Fahrbahn ölverschmutzt war. Mit Ölbindemittel wurde eine weitere Ausbreitung der Betriebsstoffe verhindert. Da an der Unfallstelle auch eine Tagesbaustelle der Autobahnmeisterei eingerichtet war, kümmerten sich diese um die Schadensaufnahme und Beseitigung der umgefahrenen Beschilderungen und Leitplanken. Ein Spezialunternehmen wurde zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen, um das ausgelaufene Öl von der Straße zu entfernen. Nachdem ein Bergungsunternehmen das Fahrzeug geborgen hatte und die Polizei die Unfallaufnahme abgeschlossen hatte, konnte die Feuerwehr den Einsatz und die Absperrmaßnahmen gegen 13 Uhr beenden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



Bilder: Feuerwehr / Text: Ralf Mittelbach