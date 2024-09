Weinheim – Kartoffel-Aktion mit Kindern zwischen 3 und 12 Jahren

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Landerlebnis Weinheim veranstaltete am 29.08. in den Weinheimer Breitwiesen eine Kartoffel-Aktion – Bei Temperaturen um die 30°C, die so gar nicht typisch für die Kartoffelernte waren, erntete eine Schar Kinder zwischen 3 und 12 Jahren und einige tatkräftige Eltern Kartoffeln. Zunächst gab es ein bisschen Wissenswertes rund um die Kartoffel und ihre heutige Bedeutung als Lebensmittel in Deutschland. Doch die Kinder konnten es kaum erwarten loszulegen. Allerdings mussten die Kartoffeln vorher mit einem sogenannten Roder aus der Erde kommen. Im Gegensatz zu den heute eingesetzten Vollerntern mussten beim Einsatz dieser „historischen“ Maschine die Kartoffeln von Hand eingesammelt werden. Kaum war der Roder still gestanden, stürzten sich die Kinder auf die, jetzt auf dem Boden liegenden Kartoffeln. Ausgerüstet mit Taschen, Eimern und Säcken war das so schnell erledigt, so dass gleich noch einmal einige Meter Kartoffeldamm bearbeitet werden musste.

Währenddessen wurde schon ein großer „Outdoor-Kochtopf“ angefeuert um die frisch geernteten Erdäpfel mit Salz und Butter zu probieren und zu genießen, dazu tauchte das Abendlicht diesen stimmungsvollen Ausklang in warmes Licht.

Wie bei allen Aktionen von Landerlebnis Weinheim ging es auch hier im Kern um den Schutz und die Erhaltung von Weinheimer Landwirtschaft, Boden und Kulturlandschaft, denn Boden kann nur schützen, wer ihn schätzt und kennt.

Quelle: Text/ Bild: Roland Robra